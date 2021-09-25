Путин начал встречу с руководством прошедших в Госдуму партий

Президент Владимир Путин начал встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва.

Мероприятие идет в режиме видеоконференции. Во встрече принимают участие председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель ЛДПР Владимир Жириновский, лидер справороссов Сергей Миронов, председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев, передает ТАСС.

Также с ними есть несколько однопартийцев.

В субботу глава государства также встретится по видеосвязи с вновь избранными главами регионов.

Выборы проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая РФ – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы.