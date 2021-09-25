Следующее заседание ВСК Рады, занимающейся делом вагнеровцев, будет посвящено Иловайской трагедии – Безуглая

“Хочу отметить, что это заседание закрыто. Следующее заседание будет посвящено в первую очередь Иловайску, боям за Иловайск и той трагедии, которая имела место в украинской истории”, – сказала Безуглая.

При этом она уточнила, что к следующему заседанию украинская разведка подготовит данные о том, что именно и как докладывалось руководству в период боев за Иловайск.

Она добавила, что ВСК берет паузу в заседаниях для обработки полученной информации. Следующее заседание временной следственной комиссии состоится через неделю.

Контекст:

Рада создала ВСК 19 мая, провалив перед этим создание комиссии, которая занималась бы лишь одним вопросом – делом вагнеровцев. В результате комиссия, созданная парламентом, расследует все возможные действия представителей государственной власти против государственного суверенитета Украины. Однако первым делом, за которое взялась комиссия, было именно расследование ситуации с вагнеровцами.

В середине августа 2014 года украинские военные и добровольцы сумели взять под контроль большую часть Иловайска, но после того, как 23–24 августа в район боевых действий вошли российские войска, украинские бойцы оказались в окружении. Затем боевики и российские военные заявили, что готовы выпустить украинцев, 29 августа был создан коридор, но российская сторона нарушила договоренности: когда украинские военные организованными колоннами начали движение из города, их обстреляли.

Следствие официально подтвердило гибель 366 украинских военнослужащих.

14 августа 2017 года Генеральная прокуратура Украины обнародовала результаты расследования Иловайской трагедии. По данным следствия, к ней привели прямое вторжение вооруженных сил России 23–24 августа 2014 года и дальнейшее совершение военных преступлений российской армией.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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