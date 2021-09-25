В РФ хотят создать аналог TikTok

Об этом заявил руководитель российского холдинга «Газпром-медиа». По словам Александра Жарова, специалисты компании берутся разработать сервис для публикации в сети коротких видеороликов.

При этом формат будет таким же, как в TikTok – вертикальным. По мнению экспертов, это поможет быстрее обрести популярность, так как вертикальный формат сейчас в моде.

Платформа будет готова к концу осени или к началу зимы, обещает Жаров. В любом случае российский аналог TikTok должен начать работу еще в этом году. Предыдущие попытки создать аналогичный продукт потерпели фиаско из-за недостаточного финансирования. Анализ потребительских настроений в Интернете показывает, что вертикальные видео сегодня собирают около 80% просмотров в сети.