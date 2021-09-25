 

Данные 3,8 млрд пользователей Facebook и Clubhouse опубликовали на хакерском ресурсе

25.09.2021, 15:32, Новости дня
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Как стало известно, на одном из хакерских форумов выложены персональные данные огромного количества людей – примерно половины населения Земли. Речь идет о 3,8 млрд человек.

Источники утверждают, что список включает в себя пользователей Facebook и Clubhouse. Там имена и фамилии, номера телефонов, а также ссылки на профили и пароли. Однако пока нет подтверждения достоверности опубликованных данных.

Эксперты, кстати, относятся к этому вопросу с большим скепсисом, так как разные хакерские базы данных уже давно публикуют и продают. Как правило, оказывается, что речь идет либо о сильно устаревшей, либо вовсе о фейковой информации. Однако стоит иметь в виду, что если долго не менять паролей, то действительно можно засветить свои персональные данные на таком форуме.



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