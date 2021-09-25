15+ идеальных фото в обычной жизни, которые подарят вам огромное эстетическое удовольствие
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Может показаться, что в мире не все так уж идеально, везде есть какой-то изъян, недочет, пусть даже и маленький.
Однако, посмотрите на нашу сегодняшнюю подборку и получите настоящее эстетическое удовольствие от просмотра фото.
Идеальная упаковка
Нашел на пляже идеальный камень
Этот кусочек сыр идеально подходит под мой хлеб
Сделал фото заката и только потом понял, как тут все идеально
Можно вафлю не заметить
Парковочное место в Пекине
Нет свободного места
Переехал в новый дом и мой старый диван идеально поместился на новом месте
Все идеально поместилось
Грузчики работают на все 100%
Когда сантехник еще и художник
Как-то раз я достал тик-так с кармана
Тарелка со сладостями, где все идеально
Идеальный пузыри
Идеальный ряд
Идеальный набор фломастеров
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