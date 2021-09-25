 

15+ идеальных фото в обычной жизни, которые подарят вам огромное эстетическое удовольствие

25.09.2021, 15:16, Разное
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Может показаться, что в мире не все так уж идеально, везде есть какой-то изъян, недочет, пусть даже и маленький.

Однако, посмотрите на нашу сегодняшнюю подборку и получите настоящее эстетическое удовольствие от просмотра фото.

Идеальная упаковка

Нашел на пляже идеальный камень

Этот кусочек сыр идеально подходит под мой хлеб

Сделал фото заката и только потом понял, как тут все идеально

Можно вафлю не заметить

Парковочное место в Пекине

Нет свободного места

Переехал в новый дом и мой старый диван идеально поместился на новом месте

Все идеально поместилось

Грузчики работают на все 100%

Когда сантехник еще и художник

Как-то раз я достал тик-так с кармана

Тарелка со сладостями, где все идеально

Идеальный пузыри

Идеальный ряд

Идеальный набор фломастеров



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