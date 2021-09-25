 

В Ирландии ученые и музыкант создали обезболивающую композицию

25.09.2021, 15:10, Разное
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Ирландский музыкант Anatole совместно с учеными из Университетского колледжа Дублина создал песню, избавляющую от боли. Музыкант специально для этого проекта написал композицию All of Us. Песня доступна на сервисе Spotify.
При создании обезболивающей композиции были использованы струнные инструменты, фортепиано и вокальные элементы. По мнению ученых, именно такое сочетание должно отвлечь людей от чувства боли. Речь идет о выработке дофамина («гормона счастья»), в организме человека, обладающего обезболивающим эффектом.

В исследовании приняли участие 286 добровольцев. Все участники страдали разными болями – головной, мышечной, боли в спине. После прослушивания песни люди рассказали об уменьшении болевых ощущений.

Источник: www.mk.ru



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