Бактерии сжигают жир: миф или реальность

В организме человека существует множество бактерий, «плохих» и «хороших». В Вашингтонском университете США выяснили, что определенные бактерии способствуют процессу похудения.

Исследование проводилось год на 105 добровольцах с лишним весом. Учеными был зафиксирован начальный индекс массы тела испытуемых, а также показатели метаболизма в крови, например, холестерин.

Далее исследователи сравнили испытуемых, сбросивших вес, и тех, чей вес остался прежним. Отличия были минимальны. Изменился тип кишечных микробов. У тех, кто потерял вес, полезных бактерий было больше, они легче расщепляли сложные углеводы, которые содержатся в цельнозерновых, на простые сахара. Это снижало вероятность набора веса и облегчало процесс пищеварения.

Также было установлено, что рост бактериальных колоний, например, бактерий превотелла (Prevotella), позволяет выработать более высокий уровень полезных веществ. Одно из них короткоцепочечные жирные кислоты. Они способствуют похудению и уменьшают воспаления. Риск развития злокачественных опухолей уменьшается, если они есть в организме человека. Полезные микробы защищают организм от патогенов и стимулируют развитие нормальной микрофлоры.

Источник: lt.sputniknews.ru