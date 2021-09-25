 

Бактерии сжигают жир: миф или реальность

25.09.2021, 15:10, Разное
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В организме человека существует множество бактерий, «плохих» и «хороших». В Вашингтонском университете США выяснили, что определенные бактерии способствуют процессу похудения.
Исследование проводилось год на 105 добровольцах с лишним весом. Учеными был зафиксирован начальный индекс массы тела испытуемых, а также показатели метаболизма в крови, например, холестерин.

Далее исследователи сравнили испытуемых, сбросивших вес, и тех, чей вес остался прежним. Отличия были минимальны. Изменился тип кишечных микробов. У тех, кто потерял вес, полезных бактерий было больше, они легче расщепляли сложные углеводы, которые содержатся в цельнозерновых, на простые сахара. Это снижало вероятность набора веса и облегчало процесс пищеварения.

Также было установлено, что рост бактериальных колоний, например, бактерий превотелла (Prevotella), позволяет выработать более высокий уровень полезных веществ. Одно из них короткоцепочечные жирные кислоты. Они способствуют похудению и уменьшают воспаления. Риск развития злокачественных опухолей уменьшается, если они есть в организме человека. Полезные микробы защищают организм от патогенов и стимулируют развитие нормальной микрофлоры.

Источник: lt.sputniknews.ru



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