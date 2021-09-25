 

Ученые из Китая обнаружили хорошо сохранившиеся клетки динозавра

25.09.2021, 15:10, Разное
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Ученые из Института палеонтологии Китайской академии наук рассказали об уникальной находке. Археологи обнаружили хорошо сохранившиеся хрящевые клетки динозавра.
Во время раскопок в районе провинций Джехол и Ляонин исследователи нашли останки каудиптерикса – небольшой динозавр с длинным хвостом и перьями. Во время изучения останков эксперты извлекли часть суставного хряща из правой бедренной кости и обработали его специальными химическими средствами. В результате удалось обнаружить несколько сохранившихся клеток, в ядрах которых остался генетический материал.

Ученые считают, что подобная манипуляция стала возможной благодаря минерализации тканей путем силицирования после смерти животного. Пока археологи не сообщают, достаточно ли извлеченного генного материала для клонирования динозавра. Все же полученное ДНК доисторического животного – большой шаг в науке, который даст ответы на многие вопросы.

Источник: rossaprimavera.ru



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