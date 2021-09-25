 

В Петербурге провели форум «Устойчивое развитие» на тему образования и науки

25.09.2021, 15:02, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Петербурге прошел всероссийский форум «Устойчивое развитие», на нем обсудили актуальные проблемы науки и образования, там выступили политики, общественные деятели и эксперты научного сообщества.

Форум посвящен реализации национальных проектов в субъектах РФ с учетом региональных возможностей и общественных инициатив, а также обеспечению устойчивого развития стран ЕАЭС и СНГ, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Одной из главных тем обсуждения стала тема круглого стола «Новая дума и реформы права: первоочередные потребности и задачи». Генеральный директор ЦСКП Людмила Шувалова рассказала о новых задачах, которые предстоит решать депутатам Государственной думы в области экологии.

«Необходимо вести планомерную природоохранную деятельность, внедрять современные технологии переработки, привлекать к вопросам экологии молодых людей, развивать волонтерские движения», – заметила она. Но главное, по ее словам – это «организация работы с властью, создание современных дискуссионных площадок, на которых граждане смогут в дискуссионном формате четко сформировать общественный запрос к законодателям».

Напомним, что Шувалова в Республике Алтай создает Центр экологических компетенций федерального уровня. Консультативный совет, идею которого она выдвинула, станет основой выработки консолидированных решений для властей региона.

Одним из значимых результатов планомерной работы общественных структур с Госдумой может стать значительно более широкое привлечение представителей депутатского корпуса к работе исполнительной власти, включая федеральное правительство. Такую возможность видит кандидат в депутаты Госдумы VIII созыва, гендиректор Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций Станислав Наумов. Он сообщил о необходимости более лояльного отношения правоохранителей к представителям бизнес-сообщества, совершивших экономические преступления и не представляющих опасности для общества.

«Следует отметить, что эта тема уже не раз поднималась, в том числе, на уровне высшей государственной власти, но реальная практика оставляет желать лучшего», – поддержал его директор ЦСКП по устойчивому развитию и коммуникациям Илья Горбунов.

Об основных инициативах НОСТРОЙ, которые ассоциация вносит на рассмотрение в Госдуму, рассказал Антон Мороз. Первый блок касается вопросов образования, поскольку именно сейчас строительная отрасль – одна из наиболее пострадавших в период COVID-19 с точки зрения нехватки кадрового обеспечения. Причём это не только покинувшие нас мигранты, подчеркнул Мороз, но и нехватка почти полутора миллионов профессионального инженерно-технического персонала, который должен обеспечить анонсированные президентом страны масштабные стройки.

Профессор Александр Посадский анализировал современные вызовы и перспективы развития российского конституционализма. В частности, он обратил внимание слушателей на проблему недостаточной юридической подкованности современных депутатов.

Оживленные дискуссии вызвал доклад Андрея Болтянского «Долгосрочное устойчивое развитие предполагает образование и науку в качестве главных приоритетов общества и государства», в котором он декларировал необходимость повышения заработной платы работников сферы науки и образования как основы устойчивого развития страны.

Профессор НИУ ВШЭ Леонид Поляков поднял вопрос о поправках, внесенных в Конституцию, и предложил направления их законодательной конкретизации. Указанные поправки, в частности, расширили полномочия и ответственность Госдумы. Олег Агапов говорил о сценариях развития социокультурного контекста деятельности Государственной Думы на пятилетнюю перспективу. Шувалова назвала расширение сферы ответственности в числе значимых вызовов для избранных депутатов в новой политической реальности.

Организаторами форума стали СЗИУ РАНХиГС, Центр социально-консервативной политики (ЦСКП) и Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ).



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