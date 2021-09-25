Мужчина в женской одежде с топором ранил двух человек в Москве

Мужчина в женской одежде с топором напал на посетителей в магазине на северо-западе Москвы, двое пострадали и были госпитализированы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

В полицию Москвы поступило сообщение о том, что в магазин на улице Каргопольской, 14 зашел мужчина в женской одежде с топором в руках и набросился на посетителей.

«Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали в магазине 48-летнего гражданина, который, по предварительным данным, нанес несколько ранений двум гражданам. Пострадавшие граждане госпитализированы», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

По словам источника, 48-летний мужчина находится на учете в психоневрологическом диспансере.

Он считает себя женщиной по имени Диана, передает НТВ.

Ранее москвич убил топором сожителя своей дочери, а затем покончил с собой, девушка тяжело ранена, возбуждено дело. Мужчине назначена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно.