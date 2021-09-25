 

Мужчина в женской одежде с топором ранил двух человек в Москве

25.09.2021, 15:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМужчина в женской одежде с топором напал на посетителей в магазине на северо-западе Москвы, двое пострадали и были госпитализированы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

В полицию Москвы поступило сообщение о том, что в магазин на улице Каргопольской, 14 зашел мужчина в женской одежде с топором в руках и набросился на посетителей.

«Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали в магазине 48-летнего гражданина, который, по предварительным данным, нанес несколько ранений двум гражданам. Пострадавшие граждане госпитализированы», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

По словам источника, 48-летний мужчина находится на учете в психоневрологическом диспансере.

Он считает себя женщиной по имени Диана, передает НТВ.

Ранее москвич убил топором сожителя своей дочери, а затем покончил с собой, девушка тяжело ранена, возбуждено дело. Мужчине назначена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.07 / В России могли выявить 29 млн случаев COVID-19 – в пять раз больше официальных данных – СМИ

24.11 / Ряд украинских военных чиновников при увольнении получили выплаты, превышающие их годовую зарплату

19.01 / В США задержали женщину, вероятно укравшую ноутбук из офиса спикера Палаты представителей Пелоси

06.09 / Лига наций УЕФА. Украина разгромно проиграла Испании

07.09 / Лавров упрекнул Запад в использовании коронавируса для сведения счетов

18.11 / Помпео прилетел в Израиль

11.08 / Le Figaro – Игры в Токио в четыре раза превысили бюджет — Париж пытается сократить расходы на ОИ-2024

21.10 / Инфекционист назвал опасные последствия коронавируса

10.04 / Специалисты ВШЭ усомнились в выходе мировой экономики из кризиса в 2021 году

12.03 / Структуру оккупационных войск на Донбассе Генштаб РФ позаимствовал у Waffen SS – Турчинов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика