Yle – в Хельсинки не учли рекомендации экспертов в защиту «Спутника V»

Ведомство здравоохранения и социального развития Финляндии (THL) ещё в начале сентября призвало правительство одобрить въезд людей, привитых российской вакциной «Спутник V», без дополнительных тестов, чтобы избежать лишних сложностей. Однако правительство Финляндии не согласилось с этими доводами и решило сохранить все действующие ограничения на въезд в страну до конца года, пишет Yle.



Reuters

Ведомство здравоохранения и социального развития Финляндии (THL) призвало правительство одобрить въезд в Финляндию без дополнительных тестов для людей, привитых российской вакциной «Спутник V», хотя она и не получила официального одобрения со стороны ЕС. Соответствующее заключение ещё 9 сентября подписали глава THL Маркку Тервахаута и руководитель отделения Отто Хелве, пишет Yle.

Согласно действующим правилам, все вакцинированные «Спутником V» туристы сейчас всё равно должны проходить тестирование на коронавирус при пересечении финской границы — хотя в теории прививка должна защищать их от заражения. Это связано с тем, что «Спутник V» не получил одобрения со стороны ВОЗ и Европейской комиссии и до сих пор не имеет лицензии на использование в Евросоюзе, поясняется в статье.

Все прибывающие в Финляндию должны предъявить при въезде или свидетельство о полной вакцинации от COVID-19 признанным в ЕС препаратом, или документальное подтверждение перенесённой за последние 6 месяцев болезни, или же отрицательный результат теста на коронавирус. Во всех остальных случаях обязательно необходимо проходить дополнительное тестирование на границе — при этом некоторые путешественники могут ограничиться одним тестом, однако многие должны сдавать два, пишет Yle.

Согласно закону, право на пересечение внешних границ Финляндии без тестирования дают лишь те вакцины, которые получили лицензию на продажу от Европейской комиссии или были сертифицированы Всемирной организацией здоровья. Российский «Спутник V» пока не входит в их число — однако эксперты THL считают, что люди, привитые российской вакциной, также не представляют угрозы для эпидемиологической ситуации в Финляндии, говорится в статье.

Ведомство здравоохранения и социального развития Финляндии выступило в защиту «Спутника V» в своём заключении от 9 сентября, которое подписали глава THL Маркку Тервахаута и руководитель отделения Отто Хелве. Они напомнили также, что РФ занимает особое положение как сосед Финляндии, поэтому пассажирское движение между странами осуществляется довольно активно даже в условиях пандемии, а тестирование создаёт дополнительные трудности.

«Если российская вакцина не будет одобрена, тестировочная нагрузка на восточные пункты пересечения границы будет непомерной. К тому же в неудобном положении окажутся люди, привитые «Спутником V» и много путешествующие», — в частности, отмечалось в заключении.

Под «неудобным положением» здесь подразумевается, что люди, которые уже прошли полную вакцинацию «Спутником V», для регулярных поездок в Финляндию будут вынуждены повторно вакцинироваться другим препаратом, если они хотят избежать тестирований в дальнейшем, поясняется в статье.

Однако правительство Финляндии не стало учитывать рекомендации THL и приняло решение 21 сентября продлить до конца года нынешние ограничения на въезд, срок действия которых заканчивался в середине октября. Правительство в Хельсинки выбрало более осторожную линию по отношению к российской вакцине и не стало включать её в число одобренных, пишет Yle. Продление ограничений вызвало разочарование у представителей туристической индустрии.