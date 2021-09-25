Экс-посол США Пайфер назвал главные вызовы, стоящие перед Украиной

“Перед Украиной стоят два ключевых вызова. Первый вызов – внешний – и он заключается в том, как решить развязанный Россией еще 2014 году конфликт, когда войска РФ незаконно захватили Крым, а затем российские силовые службы и военные силы спровоцировали конфликт на Донбассе”, – отметил он.

Пайфер отметил, что вопрос в том, как Украина и ее друзья на Западе могут изменить расчет Кремля, чтобы Москва начала работать над реальным решением конфликта.

“Второй вызов – внутренний. Украина достигла значительных успехов, однако, все еще многое предстоит сделать для внедрения той критической массы реформ, которая позволит Украине реализовать свой потенциал. Украина много чего сделала в этой сфере”, – подчеркнул Пайфер.

В частности, он отметил проведение честных и демократических выборов.

“Со времен возобновления независимости в Украине прошли шесть президентских выборов. В четырех из них тогдашний действующий президент баллотировался на переизбрание. В трех из этих четырех случаях проигрывал. Это – достижение, которое очень редко встречается на постсоветском пространстве, и это заслуга Украины, украинцев и украинской демократии”, – сказал Пайфер.

ВИДЕОВидео: Open Ukraine / YouTube

Контекст:

24–25 сентября во Львове проходит молодежная встреча Киевского форума по безопасности “Запад – Восток, Север – Юг”. В рамках встречи 100 молодых лидеров из всех регионов Украины обсуждают актуальные проблемы национальной и региональной безопасности, а также европейского и евроатлантического курса Украины.

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