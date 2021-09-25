Вы только полюбуйтесь картиной франко-российских отношений!

Культурное событие недели — открытие выставки «Коллекция Морозовых. Иконы модернизма». Открывал ее президент Макрон — с наилучшими пожеланиями президенту Путину. Репортаж.



Французский миллиардер №1 Бернар Арно (смотрит в камеру), президент Макрон, министр культуры РФ Ольга Любимова (слева) и министр культуры Франции Розлин Башло-Наркен (стоит спиной). Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

Сразу 200 шедевров модернистской живописи привезли из РФ в Париж. Эрмитаж, Третьяковка и Пушкинский одолжили бесценное в новенькое пространство Fondation Louis Vuitton, принадлежащее французскому миллиардеру № 1 Бернару Арно (в РФ он более известен как тесть модели Натальи Водяновой). Арно, кстати, связывает с Россией не только это и не только бизнес, но и теплые отношения с президентом Путиным, который и дал согласие на несколько месяцев вывезти наше богатство за пределы страны и удовлетворить тщеславие уважаемого ценителя (искусства) и культурные рецепторы французской публики.

Первая выставка шедевров модернизма — из коллекции Щукина — прошла в этих же залах с таким успехом, что стала самой посещаемой в истории Франции. «Надеемся повторить прошлый результат», — с удовольствием предрекал на открытии Арно под одобрительную улыбку главного гостя — Эмманюэля Макрона.

Президент Франции, произнося на исходе почти двухчасовой прогулки по залам вступительную речь, восторгался коллекцией, благодарил всех, из-за кого это событие стало возможным, — начиная с французских кураторов и директоров трех главных российских музеев и заканчивая Арно и Путиным. Кроме того, Макрон в очередной раз воспользовался возможностью, чтобы передать Путину «большой привет» и повторить важную максиму: выставка еще раз доказывает, что РФ — это Европа. И ее судьба — быть вместе с Европой.

Эмманюэль Макрон и Бернар Арно на фоне портрета Ивана Морозова, написанного художником Валентином Серовым (1910, из собрания Третьяковки). Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

А судьба самого президента Макрона — если верить тому, что он говорит вот уже много лет (с небольшим перерывом, который он сделал после того, как узнал об отравлении Навального), — сотрудничать с Россией, а значит, и с «дорогим Владимиром».

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Макрон сказал, что у него есть «глубокая уверенность»: выставка «позволит нам убедить миллионы наших сограждан» в том, что судьба наших стран является «общей и нераздельной». И это «обязывает нас продолжать» сближение, «несмотря на мерзости настоящего времени и на обстоятельства». «Существует такая история, такое понимание того, что такое французская душа и русская душа», — продолжал Макрон, заявив, что разделяет с Путиным «решимость» к сотрудничеству.

Помогать в том числе и этому процессу сегодня призвана действительно прекрасная выставка, и невольными «соучастниками» этой миссии сделали Ван Гога, Сезанна, Ренуара, Моне, Мане, Сислея, Дега, Матисса, Марке, Дерена, Мунка, Репина, Врубеля, Серова, Коровина, Малевича, Наталью Гончарову, Пикассо… При «поддержке» скульпторов: Родена, Камиль Клодель, Майоля, Голубкиной, Коненкова…

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Ну а добровольным помощником стал маэстро Валерий Абисалович Гергиев. Он вместе с оркестром Мариинского театра — сразу после того как высокие гости и следовавшие за ними приглашенные второго уровня, а также журналисты (периодически отсекаемые от первого уровня армией охранников) закончили осмотр выставки — дал в камерном амфитеатре громадного культурного пространства Fondation Louis Vuitton вдохновенный концерт.

Супруги Макрон ушли после первого отделения и не услышали не менее прекрасную вторую часть, но сегодня для всех желающих доступна запись этого действа, которому избранная публика Fondation Louis Vuitton несколько раз подарила искренние овации.

Подарить их следует и Анн Бальдассари — титулованному искусствоведу, которая не только провела для Макрона экскурсию в этот день, но и вместе с коллегами подготовила выставку. К выставке создан и отменный многокилограммовый каталог, и видеоэкскурсия, и приложение для мобильных устройств… А уж какая доброжелательная критика прессы сопровождает событие с первых же дней… Прямо как во время первой выставки этого «диптиха» — коллекции Сергея Щукина, которая была показана здесь же в 2016–2017 гг. и собрала невиданное число посетителей — 1,3 млн.

«Эта выставка (коллекции Морозовых) была создана как зеркало, как эхо выставки коллекции Щукина. Потому что это такая же история, тот же круг (…) и тот же вкус», — подчеркивает Бальдассари.

Президент Макрон делится с куратором выставки Анн Бальдассари впечатлением от картины Эдгара Дега «После ванны» (1895, из собрания Эрмитажа). Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

Напомним: коллекции Сергея Щукина (1854–1936) и братьев Михаила (1970–1903) и Ивана (1871–1821) Морозовых были основой советского Государственного музея нового западного искусства (ГМНЗИ), существовавшего в Москве четверть века и закрытого в 1948-м по велению Сталина, бессмысленно-безуспешно боровшегося с «космополитизмом» и «низкопоклонством перед Западом».

В интервью Le Monde Бальдассари рассказала: «Между ними (Щукиным и Иваном Морозовым. — Ю. С.) было настоящее соревнование, но также и доверительные отношения, до такой степени, что когда один приезжал в Париж, а не другой, он покупал произведения искусства на имя другого за свой счет. Они также делали такой выбор, что когда две коллекции были объединены (в ГМНЗИ), это позволило составлять (целостные музейные) ансамбли. И если мы добавим к этому покупки братьев Третьяковых, то увидим, что русские этого поколения сформировали целый корпус французского искусства, от Давида до Матисса!»

Коллекции Щукина и Морозовых вообще входят в число самых богатых в мире. И вот Парижу — в первую очередь благодаря деньгам Бернара Арно, а также искреннему стремлению наших властей и музейщиков (при поддержке властей французских) помочь небедному человеку — посчастливилось увидеть в максимальной «комплектации» сначала собрание Щукина, а теперь и Морозовых. Счастье, которым в таком объеме никогда не баловали россиян.

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Идея же объединить обе коллекции в одном пространстве — что миллиардер Арно фактически и сделал, хоть и в два этапа — возникала давно и не раз: например, в 1993-м в Германии, а затем в Эрмитаже и Пушкинском музее проходила выставка «Морозов и Щукин — русские коллекционеры»…

«…Великие русские коллекционеры Сергей Щукин и Иван Морозов. Еще в молодости в этих людях проснулись гордость и достоинство существования, уникальное в любом из жизненных проявлений… Личное участие во всем, от края, через край, было для них условием жизни. (…) Для них коллекционирование было не увлечением и профессией, а темпераментом и способом жизни, чем-то интимным, и потому рискованным в смысле понимания», — это обозреватель «Новой» Зоя Ерошок писала в 1993-м, когда, по слухам, в администрацию президента поступали «письма от жителей с требованием продать картины из коллекций Морозова и Щукина и тем самым в одночасье повысить благосостояние нашего народа».

Здание выставочного пространства Fondation Louis Vuitton. Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

Слава богу, не продали, и сегодня наша великая страна имеет возможность отправить их в богатейший выставочный зал Парижа, чтобы в очередной раз прославить Россию, ее культурный, и, конечно, политический гений и ум.

Взамен наши музеи, так почему-то и не разбогатевшие в достаточной степени за долгие годы тучных нефтецен, получили помощь от французского миллиардера. Данные газеты JDD: в Третьяковке «обновили и наконец правильно защитили 25 полотен (рамки, стекло)», «огромная «Сирень» Врубеля была целиком отреставрирована…», принадлежащая Арно группа компаний LVMH также «профинансировала в 2018-м восстановление 13 полотен феерического «музыкального салона», заказанного Иваном Морозовым Морису Дени, вместе со статуями Майоля». «В российских музеях не хватает научного оборудования? — пишет Le Monde. — LVMH предоставляет им сложные микроскопы и другие инструменты, которые слишком дороги для их скудного бюджета. Точно так же компания неоднократно направляла в командировку французского реставратора Клэр Бержо, основательницу Cartel Collections —агентства, обслуживающего культурные проекты, — для оценки состояния более 100 работ. Очень скоро она призвала на помощь одну из своих помощниц, которая, в частности, восстанавливала всех Гогенов в Орсе…»

«Проведенные работы, конечно же, позволяют нашей выставке пройти на невероятном уровне, к которому мы стремились, но это также подарок русским музеям и миру искусства в целом, так как, если бы эти картины не были бы защищены, они бы пропали», — пояснил JDD советник Арно г-н Жан-Поль Клавери.

«Шедевры, собранные Морозовыми, ранее разделенные между несколькими российскими галереями и музеями, воссоединены в залах Фонда «Луи Вюиттон». Примечательно, что это произошло благодаря усилиям таких же увлеченных коллекционеров и меценатов — семьи Арно», — говорится в предисловии президента РФ Путина к каталогу выставки. Ну и дальше — про то, что «столь значимые мероприятия (…), символически сближающие Россию и Францию, подтверждают традицию особых отношений между нашими странами…»

Возле выставочного пространства Fondation Louis Vuitton. Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

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Сергей Щукин как-то привел Ивана Морозова в мастерскую Анри Матисса. И уговорил купить несколько картин. Одна из них — «Фрукты и бронза» (1910) — станет фоном для портрета самого Морозова, написанного в том же году Валентином Серовым. Эти же «Фрукты…» организаторы нынешней выставки выберут для обложки каталога, предисловия для которого написали Макрон и Путин. Ну, а на фоне этого портрета фотографировались в день открытия Бернар Арно и Брижит Макрон, а потом Бернар Арно и Эмманюль Макрон, перед тем как передать привет Путину.

Арно, предваряя выступление Макрона, сказал: «…Здесь очень много шедевров. (…) И это коллекция с потрясающей судьбой. (…) Несколько раз этим картинам грозило уничтожение. И только благодаря изобретательности русских музеев они много раз избежали уничтожения. И вот сегодня нам удалось представить их здесь, в Париже. Это действительно осуществление моей мечты. (…) И я хотел бы сначала горячо приветствовать президента Путина, который дал разрешение (…), когда я встретился с ним на этот счет (многочасовая встреча прошла 28.11.2016 в Кремле, и речь шла не только об искусстве: у LVMH большие бизнес-интересы в России, рассказывала Le Monde. — Ю. С.), и он подтвердил, что очень чувствителен к культурным связям Франции и России. Я также хочу сказать, что мы получили большую поддержку со стороны главных русских музеев…»

Путин, кстати, еще может успеть торжественно посетить выставку.

В предыдущий раз, когда Путин должен был открывать в Париже выставку коллекции Щукина, а равно и Российский духовно-культурный православный центр, красивой картинки не получилось. В администрации Олланда тогда намекнули: на фоне происходящего в Сирии и в Донбассе французский президент не считает возможным участвовать в таких церемониях.

Макрон, конечно, в этом смысле совсем не Олланд.

Впрочем, хватит все портить политикой.

В недалеком будущем оставит свой пост президент Макрон, и, может быть, когда-нибудь уже уйдет и Путин, а воспоминания о выставке останутся в сердцах сотен тысяч благодарных зрителей на долгие годы.

А для кого-то — и прекрасная иллюзия-мечта о чудесной европейской России.

Сбудется ли?

Президент Макрон как-то пару лет назад заверил: да! Намекнув на то, что в РФ многие приверженцы нормальных европейских ценностей сильно моложе тех, кто сейчас у власти.

Юрий Сафронов, обозреватель «Новой», журналист RFI, Париж

Выставка La Collection Morozov. Icônes de l’art moderne продлится до 22 февраля.

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