В этом году китайский Huawei недополучит от 30 до 40 млрд долларов

Из-за американских санкций китайский производитель электроники, некогда бывший флагманом индустрии КНР, теперь теряет огромные деньги. По предварительным данным, компания в этом году недополучит от 30 до 40 миллиардов американских долларов.

Аналитики говорят, что восполнить образовавшуюся брешь Huawei Technologies вряд ли сможет в течение ближайших лет. Даже в том случае, если все быстро наладится, последствия возникших проблем будут ощущаться еще очень долго.

Huawei активно занимает новые ниши на рынке. Однако вряд ли это поможет, считают эксперты. Самое главное, что перекрыт доступ к технологиям, которые обеспечивают связь 5G. Еще в начале года без таких модемов невозможно было продать только флагманские устройства, но сегодня нормой является 5G даже в бюджетных смартфонах.