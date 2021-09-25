 

В этом году китайский Huawei недополучит от 30 до 40 млрд долларов

25.09.2021, 14:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Из-за американских санкций китайский производитель электроники, некогда бывший флагманом индустрии КНР, теперь теряет огромные деньги. По предварительным данным, компания в этом году недополучит от 30 до 40 миллиардов американских долларов.

Аналитики говорят, что восполнить образовавшуюся брешь Huawei Technologies вряд ли сможет в течение ближайших лет. Даже в том случае, если все быстро наладится, последствия возникших проблем будут ощущаться еще очень долго.

Huawei активно занимает новые ниши на рынке. Однако вряд ли это поможет, считают эксперты. Самое главное, что перекрыт доступ к технологиям, которые обеспечивают связь 5G. Еще в начале года без таких модемов невозможно было продать только флагманские устройства, но сегодня нормой является 5G даже в бюджетных смартфонах.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.05 / Полиция Литвы заявила о координации пилотом с авиакомпанией Ryanair посадки в Минске

26.02 / Беларусь запустила производство российской вакцины от COVID-19 “Спутник V”

24.07 / Минфин США предупредил Конгресс об угрозе дефолта

22.11 / Меркель призвала к борьбе с насилием немок

19.07 / Трамп назвал флаг Конфедерации символом гордости американского Юга

17.08 / Лукашенко заявил о совпадении позиций с Путиным по ситуации в Белоруссии

25.11 / В РФ за сутки выявили 23,7 тыс. случаев коронавируса

19.04 / Умер прославленный советский хоккеист Виктор Шувалов

05.05 / Малахов рассказал о звонке «агента скопинского маньяка»

26.09 / Das Erste – прививочные центры по всей Германии подвергались нападениям, а один — даже поджогу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика