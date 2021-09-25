 

Британцы создали саморазлагающийся пластик

25.09.2021, 14:38, Новости дня
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Проблему утилизации пластика особым способом предлагают решить ученые из Великобритании. Они создали уникальный полимер, который со временем сам превращается в воск.

По словам специалистов, этот материал абсолютно безопасен для окружающей среды. По крайней мере, не нужно строить дополнительные производства для утилизации, тратить на это много денег и сил. Изделия из такого пластика достаточно по старинке выбросить на свалку – там он утилизирует сам себя.

Для того чтобы достичь такого результата, британцы добавили в полимер ряд масел, влагопоглотителей и каучуков. В результате период разложения уменьшен с нескольких тысяч лет до 226 дней. При желании и по возможности материал можно легко переработать и использовать повторно.



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