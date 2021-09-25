 

Месть от обиды – Личное мнение

25.09.2021, 14:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Марафонщица Блиновская заказала Ксению Собчак конферансье на сцену своего дня рождения и честно с ней рассчиталась.

Ксения, поняв наконец до какого дна скатилась, спустя пару недель вылила своё презрение на работодательницу.


Фото: Соцсети

«Составила список слов- маркёров по которым безошибочно можно понять , что с человеком надо сворачивать разговор и бежать, пока он не продал вам «магический коучинг» или шапочку из фольги».

Все естественно тут же поняли, о ком идёт речь.

Я не разделяю убеждений Блиновской. Именно по этой причине я никогда бы не села с ней на одном гектаре.

Однако, если твои убеждения позволяют связаться с человеком, получать от него деньги, работать на него, то и в дальнейшем ты больше не открываешь рот.

Это и есть профессиональная этика.

Нет плохих профессий, есть отвратительные работники. Чем хороший домашний персонал отличается от обслуги, знаете?

Профессионалы выполнили свою работу, ничего не видели, ничего не слышали и никому ничего никогда не скажут.

Обслуга же обязательно не протрёт зеркало, а потом обсудит с товарками всё, что увидала в доме — гардероб жены, любовницу мужа, глистов хозяйской собаки и так далее. А может, даже ещё и на передачу в телевизор сходит, чтобы о тайнах дома узнала вся страна.

Не спорю с тем, что марафоны в моменте и одновременно в потоке — это и смешно до слёз, и противно, и больно. Но смешно и противно Ксении должно было быть до дня рождения марафонщицы, а вот словесный понос после оплаты демонстрирует уже отсутствие профессиональной этики.

Особенно смешно тут сказал Максим Витогран, вспомнивший, что все эти фразы он неоднократно слышал от самой Ксении.

Можно, конечно, считать себя профессионалом, который без папиных денег всего добился. Равно как и окружающие имеют встречное право оценивать поступки и риски, которые их ждут после корпоратива, куда зовут непрофессионалов.

Что-то мне подсказывает, что скоро ушат помоев на голову получит и Моргенштерка — уж больно обидной было Собчак быть тамадой на его свадьбе.

А как у вас дела с профессиональной этикой? Берёте деньги, танцуете и ненавидите тех, кто вам заплатил?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.09 / В Москве у мужчины угнали машину с женой и ребенком

24.05 / Не хотят платить алименты: Александр Головин, Кирилл Емельянов и не только

23.09 / Александр Добровинский пишет книгу о деле Михаила Ефремова

21.01 / Психолог заявила, что объятия помогают бороться со стрессом

21.07 / Ученые рассказали о повышенном риске заражения коронавирусом посредством мельчайших аэрозольных частиц

13.12 / Дрессированный питомец – Личное мнение

04.12 / В Москве собака сильно покусала подростка за гениталии

01.05 / Мнение: Трупами полуросликов закидали

26.05 / Обзор BMW X5 xDrive45e 2021 года: плагин Peachy-Keen

25.05 / Sinch, шведский гигант по взаимодействию с клиентами, привлекает 1,1 миллиарда долларов при участии SoftBank и Temasek.

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика