Месть от обиды – Личное мнение

Марафонщица Блиновская заказала Ксению Собчак конферансье на сцену своего дня рождения и честно с ней рассчиталась.

Ксения, поняв наконец до какого дна скатилась, спустя пару недель вылила своё презрение на работодательницу.



Фото: Соцсети

«Составила список слов- маркёров по которым безошибочно можно понять , что с человеком надо сворачивать разговор и бежать, пока он не продал вам «магический коучинг» или шапочку из фольги».

Все естественно тут же поняли, о ком идёт речь.

Я не разделяю убеждений Блиновской. Именно по этой причине я никогда бы не села с ней на одном гектаре.

Однако, если твои убеждения позволяют связаться с человеком, получать от него деньги, работать на него, то и в дальнейшем ты больше не открываешь рот.

Это и есть профессиональная этика.

Нет плохих профессий, есть отвратительные работники. Чем хороший домашний персонал отличается от обслуги, знаете?

Профессионалы выполнили свою работу, ничего не видели, ничего не слышали и никому ничего никогда не скажут.

Обслуга же обязательно не протрёт зеркало, а потом обсудит с товарками всё, что увидала в доме — гардероб жены, любовницу мужа, глистов хозяйской собаки и так далее. А может, даже ещё и на передачу в телевизор сходит, чтобы о тайнах дома узнала вся страна.

Не спорю с тем, что марафоны в моменте и одновременно в потоке — это и смешно до слёз, и противно, и больно. Но смешно и противно Ксении должно было быть до дня рождения марафонщицы, а вот словесный понос после оплаты демонстрирует уже отсутствие профессиональной этики.

Особенно смешно тут сказал Максим Витогран, вспомнивший, что все эти фразы он неоднократно слышал от самой Ксении.

Можно, конечно, считать себя профессионалом, который без папиных денег всего добился. Равно как и окружающие имеют встречное право оценивать поступки и риски, которые их ждут после корпоратива, куда зовут непрофессионалов.

Что-то мне подсказывает, что скоро ушат помоев на голову получит и Моргенштерка — уж больно обидной было Собчак быть тамадой на его свадьбе.

А как у вас дела с профессиональной этикой? Берёте деньги, танцуете и ненавидите тех, кто вам заплатил?

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