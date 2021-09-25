15 интересных идей, которые были созданы специально для комфорта людей и у них это получилось
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В мире существует множество вещей, которые каждый день упрощают нам жизнь, однако люди до сих пор стараются и эти вещи упростить и сделать лучше.
В нашей сегодняшней подборке как раз такие случаи, когда люди хотят сделать уже привычные нам вещи на порядок удобнее и эффективнее у них это получилось!
Сразу ясно где занято и где свободно
Если у тебя в торговом центре разрядился телефон, ты можешь взять аккумулятор на время покупок
В ресторане заметили, что я левша и принесли специальные приборы о которых я узнал впервые
Идеальный USB с двумя разъёма
Такой вот санитайзер для телефона и паспорта в аэропорту
Меню, в котором видно в какой стакане тебе принесут коктейль, чтобы не заказать «слишком женский»
Нашел торговый автомат, в котором вода продается разной температуры
Стол с солнечной панелью, где всегда можно зарядить телефон
На вешалках сразу видно размер одежды
Теперь ясно куда крутить
На заправке показывают какая колонка сейчас свободна
Держатель для чайных пакетиков — достаточно удобная штука
В этой галерее у картин присутствует версии для слабовидящих, которую можно потрогать
Эту ручку двери не обязательно трогать ладонью
Этот прибор измерят уровень шума в библиотеке
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