 

15 интересных идей, которые были созданы специально для комфорта людей и у них это получилось

25.09.2021, 14:22, Разное
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В мире существует множество вещей, которые каждый день упрощают нам жизнь, однако люди до сих пор стараются и эти вещи упростить и сделать лучше.

В нашей сегодняшней подборке как раз такие случаи, когда люди хотят сделать уже привычные нам вещи на порядок удобнее и эффективнее у них это получилось!

Сразу ясно где занято и где свободно

Если у тебя в торговом центре разрядился телефон, ты можешь взять аккумулятор на время покупок

В ресторане заметили, что я левша и принесли специальные приборы о которых я узнал впервые

Идеальный USB с двумя разъёма

Такой вот санитайзер для телефона и паспорта в аэропорту

Меню, в котором видно в какой стакане тебе принесут коктейль, чтобы не заказать «слишком женский»

Нашел торговый автомат, в котором вода продается разной температуры

Стол с солнечной панелью, где всегда можно зарядить телефон

На вешалках сразу видно размер одежды

Теперь ясно куда крутить

На заправке показывают какая колонка сейчас свободна

Держатель для чайных пакетиков — достаточно удобная штука

В этой галерее у картин присутствует версии для слабовидящих, которую можно потрогать

Эту ручку двери не обязательно трогать ладонью

Этот прибор измерят уровень шума в библиотеке



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