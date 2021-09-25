 

14 новых доказательств того, что Япония уже давно живет в будущем и это заметно в быту

25.09.2021, 14:22, Разное
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Совсем недавно мы писали о «15 странных явлений из Японии, которые вызовут недоумение у любого русского» и «15 вещей, которые нельзя делать в Японии, но все они покажутся странными любому русскому» и вам очень понравились эти подборки.

Сегодня же мы хотим вам представить несколько доказательств того, как далеко вырвалась Япония по развитию и как это заметно в обычной жизни.

В Токио есть кафе, в котором работают роботы-официанты, которыми удаленно управляют инвалиды. Для многих людей это дает единственная возможность работать, общаться и чувствовать себя нужным

Вода, которой вы моете руки повторно используют для смыва туалета.

Уличный прозрачный туалет становится непрозрачным, как только вы закроете дверь

В магазинах Японии есть детские корзины и детский товар находится на нижних полках, чтобы было легче его взять ребенку

Как вам такие замки для зонта? Главное не забыть код

В школе нельзя ходить в уличной обуви, нужны специальная домашняя, а также тапочки для туалета

Как только тебе исполняется 75 лет, тебе дают такую наклейку, чтобы другие водители были внимательны

Капсульные отели за 20 долларов обычное явление

В туалетах есть такие детские кресла

Холодильники в Японии можно открывать с двух сторон! 

Официант рассчитал наш заказ просканировав тарелки

Антибактериальные пленки повсюду

Робот в кофейне выполняет всю работу

В этом магазине нет кассы и без сканнера мне выдали чек



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