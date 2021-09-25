14 новых доказательств того, что Япония уже давно живет в будущем и это заметно в быту
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Совсем недавно мы писали о «15 странных явлений из Японии, которые вызовут недоумение у любого русского» и «15 вещей, которые нельзя делать в Японии, но все они покажутся странными любому русскому» и вам очень понравились эти подборки.
Сегодня же мы хотим вам представить несколько доказательств того, как далеко вырвалась Япония по развитию и как это заметно в обычной жизни.
В Токио есть кафе, в котором работают роботы-официанты, которыми удаленно управляют инвалиды. Для многих людей это дает единственная возможность работать, общаться и чувствовать себя нужным
Вода, которой вы моете руки повторно используют для смыва туалета.
Уличный прозрачный туалет становится непрозрачным, как только вы закроете дверь
В магазинах Японии есть детские корзины и детский товар находится на нижних полках, чтобы было легче его взять ребенку
Как вам такие замки для зонта? Главное не забыть код
В школе нельзя ходить в уличной обуви, нужны специальная домашняя, а также тапочки для туалета
Как только тебе исполняется 75 лет, тебе дают такую наклейку, чтобы другие водители были внимательны
Капсульные отели за 20 долларов обычное явление
В туалетах есть такие детские кресла
Холодильники в Японии можно открывать с двух сторон!
Официант рассчитал наш заказ просканировав тарелки
Антибактериальные пленки повсюду
Робот в кофейне выполняет всю работу
В этом магазине нет кассы и без сканнера мне выдали чек
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