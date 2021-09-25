Сенатор Морозов осудил вмешательство Франции в дела африканских стран

Мали является независимой страной Африки, обладающей правом на собственную внешнюю и внутреннюю политику, считает член Совета Федерации РФ Игорь Морозов. Так сенатор прокомментировал недавние заявления главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, выступившего против сотрудничества Бамако с российской «ЧВК Вагнера».

Российский политик считает, что позиция французского внешнеполитического ведомства, пригрозившего Москве «последствиями» в случае появления российской частной военной компании на территории Мали, основываются на устаревшем восприятии мира.

«Франция в Африке по-прежнему находится в состоянии своего имперского и колониального величия. Руководство страны не может даже представить, что государства из Франкофонии могут иметь свои пути развития, которые не сориентированы на французский интерес. Мали одна из них», — отметил Игорь Морозов.

Он подчеркнул, что с момента обретения независимости африканских стран прошли уже десятки лет. Теперь же регион движется к полной свободе от Пятой республики, потребительски эксплуатирующей свои бывшие колонии, за бесценок скупающей местные природные богатства и навязывающей государствам вроде Мали свою денежно-кредитную политику.

«К большому сожалению, Ле Дриан не понял, что военный переворот как в этой стране, так и в соседней Гвинее происходит от того, что население больше не может работать на Францию», — подчеркивает сенатор.

Член Совета Федерации также указал на то, что политика Парижа в настоящее время полностью противоречит стратегии Африканского союза, рассчитанной до 2063 года. В ее положениях четко указывается, что иностранные компании обязаны локализовать свои производства на континенте и не использовать местные государства как свой рынок и сырьевую базу.

Сейчас страны Африки взяли курс на независимость в принятии решений, на что имеют полное право. Они сами определяют свое будущее, так что заключение новых соглашений прежде всего ориентировано на защиту национальных интересов.

«Независимое государство Мали, как и любая другая независимая стана, имеет право на внутреннюю и внешнюю политику. Если руководство Мали приглашает добровольцев из РФ в формате ЧВК, то это только усиливает его позиции в продолжении борьбы за свою независимость», — сказал сенатор.

Однако Париж отказывается признавать антифранцузские настроения африканцев. Новый порядок вещей абсолютно не устраивает Пятую республику, о чем и говорит выступление главы французского МИД.

«Возможность участия «ЧВК Вагнера» воспринимается как вмешательство во внутренние дела Франции. Как будто речь идет о провинциях Шампань или Коньяк», – заключил Морозов.