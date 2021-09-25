Интернет положительно влияет на улучшение памяти пенсионеров

Ученые Школы менеджмента Ланкастерского университета провели эксперимент среди пенсионеров. Были отобраны 2000 добровольцев. Участниками стали люди, которые пользуются и не пользуются сетью Интернет.

Испытуемым предлагались различные тесты на запоминание слов, при анализе которых учитывалось состояние здоровья пожилых людей, их занятость и социально–экономическое положение.

Было доказано, что люди, пользующиеся интернетом, вспомнили на 1,22 слова больше тех, кто не использует социальные сети. Причем, между представителями женского пола разница была наиболее очевидной. В среднем на 2,37 слова.

Таким образом, был сделан вывод, что использование социальных сетей и интернета после выхода на пенсию снижает риск возникновения деменции. То есть, не позволяет потерять полученные навыки и способствует приобретению новых.

Материал о научной работе ученых размещен в Journal of Economic Behavior and Organization.

Источник: news-24.ru