 

Интернет положительно влияет на улучшение памяти пенсионеров

25.09.2021, 14:16, Разное
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Ученые Школы менеджмента Ланкастерского университета провели эксперимент среди пенсионеров. Были отобраны 2000 добровольцев. Участниками стали люди, которые пользуются и не пользуются сетью Интернет.
Испытуемым предлагались различные тесты на запоминание слов, при анализе которых учитывалось состояние здоровья пожилых людей, их занятость и социально–экономическое положение.

Было доказано, что люди, пользующиеся интернетом, вспомнили на 1,22 слова больше тех, кто не использует социальные сети. Причем, между представителями женского пола разница была наиболее очевидной. В среднем на 2,37 слова.

Таким образом, был сделан вывод, что использование социальных сетей и интернета после выхода на пенсию снижает риск возникновения деменции. То есть, не позволяет потерять полученные навыки и способствует приобретению новых.

Материал о научной работе ученых размещен в Journal of Economic Behavior and Organization.

Источник: news-24.ru



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