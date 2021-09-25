 

Признания в любви Максима Фадеева к немолодой певице взволновали фолловеров

25.09.2021, 14:16, Разное
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Музыкальный продюсер Максим Фадеев разместил на своем личном аккаунте в Instagram признание в любви. Предметом его пылких чувств выступила звезда советской эстрады, 68-летняя Ирина Понаровская.
«Как же я ее любил, люблю и буду любить! Уверен, многие для себя почерпнут много интересного! А вы знаете эту певицу?» — написал музыкант. Так он анонсировал новую книги певицы «Честно говоря». Продюсер разместил на своей странице обложку с портретом Понаровской.

Подписчики продюсера написали, что разделяют его чувства к звездной певице. Многие написали, что Ирина является для них «идеалом женственности». Для кого-то Понаровская – «леди совершенство». А для кого-то она остается «всегда самой красивой и стильной».

Певица не оставила без внимания признания продюсера. Она также оставила свой комментарий под его постом. Певица написала, что ценит слова такого безумно талантливого человека и поблагодарила его.



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