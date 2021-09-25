Путин поздравил Тардифа с победой на выборах главы IIHF

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонной беседы поздравил избранного президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Глава государства также позвонил возглавлявшему федерацию Рене Фазелю, он выразил благодарность за взаимодействие, сотрудничество и вклад, который тот внес в развитие спорта, сказал Песков, передает РИА «Новости».

Помощник президента РФ Игорь Левитин заявил, что уверен в хороших отношениях российской стороны с новым главой IIHF.

«Это выборы, что тут сказать. Новый президент выбран, будем работать с новым президентом. Хоккей – это наш основной вид спорта, и с Россией все будут работать хорошо, тем более у нас два крупных турнира скоро пройдут», – сообщил Левитин.

В РФ в 2023 году пройдут взрослый и молодежный чемпионаты мира по хоккею.

В субботу президент Французской хоккейной лиги Люк Тардиф был избран на пост главы Международной федерации хоккея (IIHF), выборы проходили в Петербурге в ходе полугодового конгресса организации.