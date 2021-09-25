Найдены бортовые самописцы упавшего под Хабаровском Ан-26

На месте авиакатастрофы Ан-26 в Хабаровском крае найдены бортовые самописцы, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.

«Были обнаружены и изъяты бортовые самописцы, на которых зафиксированы внутрикабинные переговоры членов экипажа и технические параметры полета. Также в ходе осмотра места происшествия изъята техническая документация и иные средства технического контроля», – сообщается на сайте ведомства.

Напомним, самолет пропал с радаров в среду в 38 километрах от аэропорта Хабаровска. Позже его обломки были найдены на вершине хребта Большехехцирского государственного природного заповедника. На борту находился экипаж из шести человек.

Выдвигались предположения, что причиной возможной авиакатастрофы могли стать ошибка пилотирования и сложные погодные условия. Также звучала версия о том, что Ан-26 мог столкнуться с сопками.