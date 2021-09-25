Демонстранты захватили ж/д станцию и аэропорт в Судане

Протестующие в Судане захватили ж/д станцию и аэропорт, а также перекрыли поставки по нефтепроводу, соединяющему столицу Хартум с городом Хайя.

Группа протестующих из «Верховного совета племен беджа» захватила аэропорт города Порт-Судан на северо-востоке страны. Кроме того, демонстранты установили контроль на ж/д станции, ведущей к побережью Красного моря. На этом участке расположен Порт-Судан и другие ключевые порты, отмечает РИА «Новости».

По данным местных СМИ, восточные провинции Судана страдают от нехватки базовых услуг здравоохранения и образования, население живет в нищете.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Судане 21 сентября произошла неудачная попытка государственного переворота, за которой стоит группа функционеров и сторонников режима экс-президента Омара аль-Башира. Путч провалился, а «армия и регулярные войска держат ситуацию под контролем».