«Позор» — Washington Times об отставании США от России в Арктике

США безнадёжно отстали от РФ в арктической гонке, пишет The Washington Times. На фоне усиления соперничества великих держав в Арктике на вооружении США стоят всего два ледокола, тогда как ледокольный флот РФ насчитывает десятки кораблей и их количество продолжает увеличиваться.



Reuters

Ледокол береговой охраны США Healy из порта приписки в Сиэтле почти наполовину завершил военные учения Вашингтона с союзниками, в ходе которых уже прошёл через скованный льдом Северо-Западный проход Северного Ледовитого океана. Как отмечает The Washington Times, целью миссии было продемонстрировать присутствие США в Арктике на фоне глобального потепления, которое приводит к рекордному таянию льдов и росту морского судоходства в регионе.

Тем не менее этой цели мешает тот факт, что Healy, стоящий на вооружении уже 22 года, составляет половину «флота» береговой охраны США, состоящего всего из двух действующих ледоколов. Другие государства, борющиеся за влияние и ресурсы в Арктике, заметно опережают страну. Например, ледокольный флот РФ насчитывает десятки кораблей, и их количество продолжает увеличиваться.

Второе судно — тяжёлый ледокол Polar Star, также базирующееся в порту Сиэтла, является ещё более старым. Он был введён в эксплуатацию в 1976 году. Ещё один тяжёлый ледокол Polar Sea был списан и теперь «растаскивается на запчасти» для Polar Star.

«Они определённо бесценны. Мы действительно полагаемся на эти суда, чтобы иметь возможность проникнуть вглубь льда и провести измерения. К сожалению, эти возможности ограничены. Я почти готов использовать слово «позор», — заявил океанограф из Университета Вашингтона Джим Томпсон.

Как отмечает издание, представители Береговой охраны в течение многих лет умоляли конгресс помочь им увеличить флот, чтобы обеспечить постоянный доступ в Арктику. Ещё более очевидным американское отставание становится в свете согласованных усилий по борьбе за влияние в регионе РФ и Китая.

«Нам крайне необходимо быть в Арктике и Антарктике на более стабильной основе, чем сегодня. Соперничество великих держав там продолжается и усиливается», — заявил командующий Береговой охраной Карл Шульц на слушаниях в комитете по национальной безопасности палаты представителей этим летом.

По словам Шульца, в настоящее время флот РФ насчитывает не менее 40 тяжёлых ледоколов, включая шесть атомных. Командующий Береговой охраной США уверен, что с их помощью Москва намерена использовать Северный морской путь через Арктику как экономическую дорогу, что поставит под угрозу свободу навигации.

Представители Береговой охраны в Вашингтоне утверждают, что геополитическая обстановка в Арктическом регионе меняется, поскольку и союзники, и конкуренты США борются за экономическое и стратегическое преимущество. В частности, своим приоритетом Арктику объявили РФ и Китай. Президент РФ Владимир Путин добивается того, чтобы Москва играла в регионе доминирующую роль.

«В арктической зоне огромный потенциал есть, который можно использовать. Если говорить не о запасах, а о ресурсах, только в акватории Арктики … то мы имеем ресурсы порядка 15 миллиардов тонн нефти и порядка 100 триллионов кубических метров газа, то есть это на десятки, сотни лет», — приводит The Washington Times слова вице-премьер Александра Новака.

Как отмечает издание, глобальное потепление помогает РФ в регионе. «Внезапно изменение климата открывает перед Россией возможность доступа к ресурсам, которой ранее ранее не было. Это новый театр военных действий — такой же, как Средиземное море, Атлантика или Тихий океан», — заявил исполнительный директор вашингтонского института по изучению Арктики Мальте Гумперт.

Тем не менее США уже работают над сокращением своего отставания. Так, в 2019 году Министерство обороны США сообщило о заключении контракта на строительство до трёх ледоколов тяжелого класса для Береговой охраны. Контракт объёмом $745 миллионов получила компания VT Halter Marine Inc. Ожидается, что первое запланированное судно пополнит флот Береговой охраны уже в 2024 году, а последнее — в начале 2027 года.

В этом году Береговая охрана заключила контракт на $119 миллионов с компанией Mare Island Dry Dock на поддержание Polar Star в рабочем состоянии по крайней мере ещё четыре года, пока в состав флота не войдёт первый ледокол нового поколения.