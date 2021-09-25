Хакеры из России взломали трансляцию Киевского форума по безопасности

“Я вам расскажу один очень интересный момент, который нам сегодня подтвердила наша команда, и вчера это случилось во время нашей трансляции. Наша с вами встреча подверглась кибератаке. И происхождение этой кибератаки из России. Они взломали систему нашей видеотрансляции и начали крутить российский гимн”, – отметил Лубкивский.

Он подчеркнул, что сейчас проблема решена и трансляция форума обезопасена.

“Это и есть реакция на наши разговоры, на то, о чем мы говорим. Что мы двигаемся к правильной, настоящей, здоровой Украине как полноценного члена ЕС и НАТО”, – добавил директор форума.

Контекст:

24–25 сентября во Львове проходит молодежная встреча Киевского форума по безопасности “Запад – Восток, Север – Юг”. В рамках встречи 100 молодых лидеров из всех регионов Украины обсуждают актуальные проблемы национальной и региональной безопасности, а также европейского и евроатлантического курса Украины.

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