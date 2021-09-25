Грузия планирует в 2024 году подать заявку на вступление в ЕС

“Мы подготовили комплексный план действий, включающий инициативы и реформы, которые обеспечат подачу нашей заявки на членство в ЕС в 2024 году”, – сказал Гарибашвили.

Он отметил, что Грузия “не успокоится, пока не станет членом ЕС и НАТО”. В стране продолжат реформировать и модернизировать все аспекты демократии и экономики, чтобы “привести их в соответствие с самыми высокими мировыми стандартами”, подчеркнул Гарибашвили.

“Наш путь к европейским и евроатлантическим структурам – это возвращение домой, цивилизационный выбор. Его поддерживает подавляющее большинство нашего населения”, – заявил премьер Грузии.

https://www.facebook.com/GeorgianGovernment/videos/592857655498805/

Контекст:

В сентябре 2014 года тогдашний президент Грузии Гиорги Маргвелашвили подтвердил намерение обратиться к Альянсу с прошением о членстве. В ответ в России заявили, что Москва готова принять ответные меры в случае продолжения интеграции Грузии в НАТО. В декабре прошлого года парламент Грузии принял резолюцию об интеграции в ЕС и НАТО.

В конце 2019 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Украина и Грузия будут членами Альянса, но определять точные временные рамки вступления пока рано.

В феврале этого года главы МИД Украины, Грузии и Молдовы в совместном открытом письме к руководству ЕС призвали к новому этапу сотрудничества в рамках программы “Восточное партнерство” и углублению интеграции.

19 июля в Батуми президенты Украины, Грузии и Молдовы Владимир Зеленский, Саломе Зурабишвили и Майя Санду во время встречи подписали декларацию Батумского саммита о европейской интеграции. Главы государств напомнили, что “в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС Грузия, Молдова и Украина как европейские государства, которые уважают европейские ценности и верны их продвижению, могут подать заявки на вступление в Европейский союз”.

Президент Эстонии, страны – члена Евросоюза, Керсти Кальюлайд говорила в интервью “Украинской правде”, что Украине, Грузии и Молдове для членства в ЕС понадобится, возможно, 20 лет работы.

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