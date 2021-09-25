Россиянам разрешат брать продукты из мусорных контейнеров только после предъявления пенсионного удостоверения

В рамках комплекса мер по повышению уровня жизни премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому к мусорным контейнерам для изъятия оттуда продуктов питания в личных целях будут допускаться исключительно граждане, предъявившие пенсионное удостоверение.

«За последние два года в России наблюдается значительный рост доходов у трудоспособного населения. Единственная социально незащищённая категория, которую он не затронул, остаются пенсионеры. Поэтому временно, предположительно до 2024 года, мы разрешили им получать отдельные категории продовольственных товаров бесплатно. Исходя из того, что другие категории граждан не нуждаются в подобных мерах поддержки, будет некорректно с их стороны объедать пенсионеров. Поэтому правительство приняло решение допускать к контейнерам исключительно после предъявления пенсионного удостоверения. Лица трудоспособного возраста должны активнее заботиться о своём трудоустройстве», – заявил глава правительства.

В постановлении кабмина предложено возложить функции по обеспечению порядка возле площадок для сбора бытовых отходов на сотрудников МВД, которые будут проводить выборочные рейды по регионам и привлекать лиц без пенсионного удостоверения к административной ответственности. В Москве, по словам Мишустина, контролировать соблюдение закона будет ещё легче. В столице установлено несколько миллионов камер наблюдения и эффективно работает система распознавания лиц.

В заключение заседания правительства Мишустин добавил, что индексация пенсий в ближайшее время не планируется, также в связи с высокой инфляцией будут приостановлены адресные меры поддержки лиц пенсионного возраста, в частности, выдача бесплатных продуктовых наборов.

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