Парень случайно сделал фото призрачного силуэта недалеко от заброшенного военного госпиталя и теперь весь интернет пытается понять кто это

Со слов мужчины, неизвестную фигуру он обнаружил на фото далеко не сразу.

На форуме Реддит, фотограф под ником Drewb1072, выложил несколько снимков, которые смогли пощекотать нервы многим интернет-пользователям. На кадрах видно, как за мужчиной наблюдает неизвестная фигура.

«Перед тем как я начал снимать, мне сказали, что раньше здесь был военный госпиталь. Во время Гражданской войны на его территории оперировали раненных, а бывшая владелица участка не раз видела призраков умерших солдат»

После публикации, мнение форумчан разделилось. Одни считают, что это действительно призрак работника госпиталя, другие, что в объектив фотоаппарата попал пакет или крупная птица.

«Ну это же призрак монахини! Они так одевались в военное время»

«Неплохой снимок. Мне тоже кажется, что это погибшая медсестра»

«Ребята – это пакет, который просто застрял на заборе»

Также сам фотограф уточнил, что он длительное время занимается профессиональной съёмкой и повисший пакет на заборе он точно бы заметил.

Ведь такая профессия заключается в том, чтобы сделать лучший кадр, который можно продать, а не снимать пакеты для публикации на форумах.