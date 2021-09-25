 

Парень случайно сделал фото призрачного силуэта недалеко от заброшенного военного госпиталя и теперь весь интернет пытается понять кто это

25.09.2021, 13:28, Разное
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Со слов мужчины, неизвестную фигуру он обнаружил на фото далеко не сразу.

На форуме Реддит, фотограф под ником Drewb1072, выложил несколько снимков, которые смогли пощекотать нервы многим интернет-пользователям. На кадрах видно, как за мужчиной наблюдает неизвестная фигура.

«Перед тем как я начал снимать, мне сказали, что раньше здесь был военный госпиталь. Во время Гражданской войны на его территории оперировали раненных, а бывшая владелица участка не раз видела призраков умерших солдат»

После публикации, мнение форумчан разделилось. Одни считают, что это действительно призрак работника госпиталя, другие, что в объектив фотоаппарата попал пакет или крупная птица.

«Ну это же призрак монахини! Они так одевались в военное время»

«Неплохой снимок. Мне тоже кажется, что это погибшая медсестра»

«Ребята – это пакет, который просто застрял на заборе»

Также сам фотограф уточнил, что он длительное время занимается профессиональной съёмкой и повисший пакет на заборе он точно бы заметил.

Ведь такая профессия заключается в том, чтобы сделать лучший кадр, который можно продать, а не снимать пакеты для публикации на форумах.



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