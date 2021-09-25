Парень нашёл тайник в семейном доме, о котором никто не подозревал на протяжении многих лет

Житель Великобритании, 23-летний Freddy Goodall, просматривая старинные фото семейного дома, обратил внимание на необычный дверной проём в библиотеке.

Молодой человек решил проверить, что случилось с тем местом и, как оказалось, не зря.

За полкой с книгами скрывалась небольшая комната, от которой шли коридоры, а посередине помещения стояла лестница, ведущая на секретный этаж.

Изучая тоннели, Фредди обнаружил множество находок: старинные парты, письма, фото.

«Я был немного шокирован такой находкой. Ведь никто из семьи не знал, что в нашем доме есть секретная комната. Родители предположили, что все эти коммуникации служили для слуг, которые с их помощью незаметно перемещались с одной части дома в другую»

Больше всего семью парня привлёк обнаруженный сейф. Они надеются открыть его в скором времени, ведь возможно, он таит в себе что-то более ценное чем обычные письма.