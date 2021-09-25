Ученые: Изменение формы земной коры происходит из-за таяния ледников

Научное сообщество уже давно говорит о том, что климат планеты быстро изменяется из–за неблагоприятного влияния, внешних факторов: добывание нефти, выхлопные газы и другое. Но появилась еще одна проблема, связанная с таянием ледников.

Снимки Земли за период с 2003 по 2018 года наглядно демонстрируют изменения тех участков, где ледники уже растаяли или в процессе таяния.

В основном говорится об Антарктиде и Гренландии. Ученые хотят исследовать эти участки суши и попытаться понять природу таяния льдов и деформации земной коры. Они считают, что это поможет составить сценарий развития будущего планеты.

Чтобы понять процесс таяния и движения ледников, доктор Софи Коулсон предложила представить систему в малом масштабе: «Представьте деревянную доску, плавающую поверх ванны с водой. Когда вы толкаете доску вниз, вода под вами движется вниз. Если вы поднимете ее, то увидите, как вода движется вертикально, заполняя это пространство».

Когда-то лед покрывал почти всю поверхность Северной Европы и Скандинавии. После глобального потепления его значительная часть растаяла и земля до сих пор пытается восстановиться.

Однако сейчас исследователи могут не только анализировать прошлое, но и благодаря исследованиям составить прогноз будущего.

Источник: rossaprimavera.ru