 

Найдена скрытая функция «Фоновые звуки» в iOS 15

25.09.2021, 13:22, Разное
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Пользователи нашли скрытую функцию «Фоновые звуки» в операционной системе iOS 15. Речь идет о прослушивании расслабляющих звуков.
Чтобы воспользоваться функцией Background Sounds, необходимо в настройках выбрать «Специальные возможности», затем нажать на «Аудио/видео», активировав «Фоновые звуки». После этого пользователям станут доступны к прослушиванию такие белые шумы: звуки океана, дождя, реки и так далее. Их можно устанавливать как мелодию для будильника, воспользовавшись регулятором громкости. Также многие пользователи включают подобные звуки во время засыпания и медитации.

К слову, в минувшем году корпорация Apple предоставила пользователям возможность с помощью «яблочных» смартфонов распознавать различные звуки. При звучании одного из звуков из списка на экране появляется соответствующее уведомление. Данная функция стала особо полезна для людей с проблемами со слухом, так как помогала уведомлять владельца гаджета, например, о срабатывании пожарной или дымовой сигнализации, а активировать ее можно, зайдя в «Настройки».

Источник: www.ixbt.com



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