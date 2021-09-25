В Apple выступили против предлагаемых ЕС универсальных зарядных устройств

В Европейском союзе разработали проект закона, согласно которому производители гаджетов должны будут выпускать устройства с одинаковым разъемом для подзарядки. Однако не всем компаниям понравилось такая инициатива. Главным противником законопроекта выступила компания Apple.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил, почему в компании так отреагировали. По мнению эксперта, причины кроются в коммерческой выгоде. На сегодняшний день Apple – единственная компания, применяющая разные разъемы для своих устройств. Пользователь iPhone не может использовать тот же провод для подзарядки, например, MacBook Pro. Соответственно, покупатель тратит дополнительные средства на покупку подходящего зарядного устройства, тем самым приносит прибыль компании-производителю. Речь идет о миллиардных убытках, с которыми может столкнуться Apple.

Авторы законопроекта говорят, что использование универсальных зарядных устройств будет удобно всем пользователям. Также сторонники данной инициативы видят в нововведении положительную тенденцию в решении экологических проблем.

Источник: piter.tv