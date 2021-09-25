Названа вероятная причина столкновения российского и турецкого сухогрузов в Босфоре

Причиной столкновения российского и турецкого сухогрузов в проливе Босфор, по предварительным данным, стал отказ рулевого управления турецкого судна, сообщили в судоходной компании «Волжское пароходство».

«Сообщаем, что 25.09.2021 г. в районе 05.00 утра во время прохода пролива Босфор в Черное море сухогрузный теплоход «Русич-10» столкнулся с турецким теплоходном. «Русич-10» следовал в балласте из порта Гемлик в порт Таганрог под погрузку…. По предварительным данным, произошел отказ рулевого управления турецкого судна. Детали обстоятельств выясняются», – приводит РИА «Новости» сообщение компании. Так добавили, что на борту находился экипаж в составе 11 человек, все граждане России.

«Есть незначительные повреждения. Водотечность не обнаружена. Пострадавших нет. Разлива топлива нет. Страховой Клуб извещен», – добавили в «Волжском пароходстве».

Стало известно, что российский сухогруз «Русич 10» ходил под флагами Мальты и Германии. Отмечается, что сухогруз построен в 2006 году на «Окской судоверфи». Длина судна составляет 128 метров, ширина 17 метров.

В 2007 году сухогруз «Русич 10» ходил под флагом Мальты, затем в 2010 году перешел под флаг Германии, а с 2012 года ходит под российским.

Порт приписки Санкт-Петербург. Судовладельцем является российская судоходная компания «Волжское пароходство».

Ранее береговая охрана Турции сообщила, что российский сухогруз «Русич 10» и турецкое судно «Тахсин Имамоглу» столкнулись в проливе Босфор, пострадавших нет. На место столкновения на помощь направлены три спасательных катера и 14 буксиров. Оба сухогруза отшвартовали и поставили на якорь в порту, сообщила береговая охрана Турции.