Фальков заявил о важности «избыточных» достижений в российской науке

Отечественная фундаментальная наука должна иметь «избыточное» количество разных достижений необходимых для ответа на новые вызовы, возникающие перед страной, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на научном фестивале «Техносреда» в Москве.

Помощник президента по науке и образованию Андрей Фурсенко, выступивший на форуме, отметил, что в настоящее время популярно выражение «платформенное решение». Речь идет о базе, основанной на фундаментальном знании, и которая в данный момент может не иметь выхода в практику, но станет основой для технопрорывов. Без таких заделов нет шанса ответить на очень серьезные вопросы, передает ТАСС.

Таким примером может послужить разработка российской вакцины от коронавируса «Спутник V», которую удалось создать в самые короткие сроки за счет существовавшего научного задела.

«В фундаментальной науке должно быть избыточное количество тех или иных решений. Пусть лучше будет больше платформ, нежели их будет не хватать. Это мне кажется принципиально важным», – сообщил в свою очередь Фальков.

По его словам, в следующем году государство будет вкладывать больше средств в фундаментальные исследования по сравнению с 2021 годом. «Мы наращиваем вложения в фундаментальную науку», – добавил Фальков.

Между тем, Фурсенко отметил, что бизнес не хочет поддерживать прикладную науку, что считается ненормальной ситуацией, она создает угрозу для национальной безопасности России.

Российский бизнес в большинстве своем считает, что лучше закупить необходимые знания за рубежом, чем использовать достижения отечественных ученых, добавил помощник президента.

Вместе с тем, Фурсенко отметил, что россияне интересуются и гордятся отечественной наукой. «Наши сограждане не просто интересуются наукой, они гордятся ей. Это показывают общественные опросы», – сказал Фурсенко.

Он отметил, что популяризация науки служит раскрытию потенциала РФ в интеллектуальной сфере.

«Я уверен, что «Техносреда» тоже даст свой вклад в лучшее понимание со стороны наших соотечественников, в первую очередь молодежи, того, как значима наука, как интересна наука и что ей стоит заниматься», – сообщил помощник президента.

Фестиваль технических достижений «Техносреда» – ключевое событие Года науки и технологий – проходит в субботу и воскресенье на ВДНХ. На «Техносреде» представят свои уникальные разработки и проекты ведущие научно-технологические компании, вузы и научно-исследовательские институты, а также ученые и лидеры научной среды. Пройдет фестиваль научного кино.

Главный организатор мероприятия – Министерство науки и высшего образования. Интеллектуальный партнер – Российское общество «Знание».