 

Фальков заявил о важности «избыточных» достижений в российской науке

25.09.2021, 13:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыОтечественная фундаментальная наука должна иметь «избыточное» количество разных достижений необходимых для ответа на новые вызовы, возникающие перед страной, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на научном фестивале «Техносреда» в Москве.

Помощник президента по науке и образованию Андрей Фурсенко, выступивший на форуме, отметил, что в настоящее время популярно выражение «платформенное решение». Речь идет о базе, основанной на фундаментальном знании, и которая в данный момент может не иметь выхода в практику, но станет основой для технопрорывов. Без таких заделов нет шанса ответить на очень серьезные вопросы, передает ТАСС.

Таким примером может послужить разработка российской вакцины от коронавируса «Спутник V», которую удалось создать в самые короткие сроки за счет существовавшего научного задела.

«В фундаментальной науке должно быть избыточное количество тех или иных решений. Пусть лучше будет больше платформ, нежели их будет не хватать. Это мне кажется принципиально важным», – сообщил в свою очередь Фальков.

По его словам, в следующем году государство будет вкладывать больше средств в фундаментальные исследования по сравнению с 2021 годом. «Мы наращиваем вложения в фундаментальную науку», – добавил Фальков.

Между тем, Фурсенко отметил, что бизнес не хочет поддерживать прикладную науку, что считается ненормальной ситуацией, она создает угрозу для национальной безопасности России.

Российский бизнес в большинстве своем считает, что лучше закупить необходимые знания за рубежом, чем использовать достижения отечественных ученых, добавил помощник президента.

Вместе с тем, Фурсенко отметил, что россияне интересуются и гордятся отечественной наукой. «Наши сограждане не просто интересуются наукой, они гордятся ей. Это показывают общественные опросы», – сказал Фурсенко.

Он отметил, что популяризация науки служит раскрытию потенциала РФ в интеллектуальной сфере.

«Я уверен, что «Техносреда» тоже даст свой вклад в лучшее понимание со стороны наших соотечественников, в первую очередь молодежи, того, как значима наука, как интересна наука и что ей стоит заниматься», – сообщил помощник президента.

Фестиваль технических достижений «Техносреда» – ключевое событие Года науки и технологий – проходит в субботу и воскресенье на ВДНХ. На «Техносреде» представят свои уникальные разработки и проекты ведущие научно-технологические компании, вузы и научно-исследовательские институты, а также ученые и лидеры научной среды. Пройдет фестиваль научного кино.

Главный организатор мероприятия – Министерство науки и высшего образования. Интеллектуальный партнер – Российское общество «Знание».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.10 / “Инициатива отдельного депутата”. В “Слуге народа” прокомментировали предложение перенести второй тур местных выборов

26.02 / В РФ выявили 11 тыс. новых случаев коронавируса

02.08 / Графический ускоритель Radeon RX 6600 XT представлен официально

10.05 / Эколог Цыганок заявила, что стремление к чистой окружающей среде не должно подменяться экотерроризмом

13.05 / Караджича переведут для отбытия пожизненного заключения в британскую тюрьму

18.03 / Желтый снег выпал в Ульяновской области

22.11 / Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Алжире

02.03 / Мишустин лично проверил качество обедов в барнаульской школе

21.01 / Решение вопроса о доступе Трампа к Facebook отдали в надзорный совет компании

16.06 / Закон «Единой России» о занятости единогласно принят в ГД

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика