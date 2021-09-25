 

Соловьев призвал создать «комитет по защите решений Нюрнбергского трибунала»

25.09.2021, 13:14, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЖурналист и телеведущий Владимир Соловьев призвал создать «Комитет по защите решений Нюрнбергского трибунала» и преследовать нарушителей в международных судах.

Так Соловьев прокомментировал в Telegram информацию канала «Кремлевская прачка» о том, что «комиссия сейма Латвии по правам человека и общественным делам поддержала во втором чтении запрет использования георгиевских лент во время публичных мероприятий».

Указывается, что за запрет высказалось большинство членов комиссии.

Напомним, с 1994 года в Риге 16 марта проводятся марши бывших легионеров и латышских националистов.

После осле отделения Латвии от СССР в течение нескольких лет 16 марта было официальной памятной датой, но после того, как шествие местных националистов и бывших эсэсовцев по центру города вызвало крайне резкую реакцию в РФ и на Западе, было принято решение исключить этот день из списка государственных памятных дат.

Российское военно-историческое общество решило проводить акции по противодействию реабилитации нацизма в Латвии в преддверии 16 марта.



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