Соловьев призвал создать «комитет по защите решений Нюрнбергского трибунала»
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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев призвал создать «Комитет по защите решений Нюрнбергского трибунала» и преследовать нарушителей в международных судах.
Так Соловьев прокомментировал в Telegram информацию канала «Кремлевская прачка» о том, что «комиссия сейма Латвии по правам человека и общественным делам поддержала во втором чтении запрет использования георгиевских лент во время публичных мероприятий».
Указывается, что за запрет высказалось большинство членов комиссии.
Напомним, с 1994 года в Риге 16 марта проводятся марши бывших легионеров и латышских националистов.
После осле отделения Латвии от СССР в течение нескольких лет 16 марта было официальной памятной датой, но после того, как шествие местных националистов и бывших эсэсовцев по центру города вызвало крайне резкую реакцию в РФ и на Западе, было принято решение исключить этот день из списка государственных памятных дат.
Российское военно-историческое общество решило проводить акции по противодействию реабилитации нацизма в Латвии в преддверии 16 марта.
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