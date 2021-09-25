France 24 – Великобританию охватил дефицит бензина

Крупнейшим поставщикам топлива Великобритании пришлось закрыть некоторые заправки из-за нехватки бензина на фоне дефицита водителей грузовиков, пишет France 24. Тем не менее британское правительство

ожидает роста числа водителей в ближайшее время благодаря росту зарплат.

Это может стать обычным явлением на некоторых заправочных станциях в Соединённом Королевстве в течение следующих нескольких дней. Три компании из числа крупнейших поставщиков топлива в стране предупредили о дефиците на некоторых заправках, так как серьёзная нехватка водителей грузовиков привела к перебоям в поставках.

КОМПАНИЯ BP: У нас есть проблемы с поставками топлива на некоторые автозаправочные станции в Великобритании, и, к сожалению, вследствие этого небольшое количество станций закрылись из-за нехватки как бензина, так и дизельного топлива.

Правительство заверило, что в скором времени водителей грузовиков станет больше. Наряду с BP, Esso также заявили, что пострадало несколько их заправок. Также о дефиците топлива на своих станциях сообщили в сети супермаркетов Tesco. Нехватка водителей увеличила давление на британское правительство, которое уже борется с дефицитом продуктов и ростом цен на газ.

ГРАНТ ШЭППС, министр транспорта Великобритании: Так как мы видим рост числа людей, сдающих на права, кажется, есть большой спрос, благодаря более высоким зарплатам. И то, что люди сдают на права, также снизит давление на систему.

В индустрии грузоперевозок сообщают, что для того, чтобы удовлетворить спрос, им нужны ещё 90 тысяч водителей, после того как брексит осложнил получение работы в Великобритании работникам из Европы. Окончательный выход страны из ЕС в прошлом году осложнил принятие на работу водителей, прежде всего из Восточной Европы, на которых полагались множество компаний. Также ситуацию осложнила пандемия, когда карантин мешал новым водителям сдавать на права.

Дата выхода в эфир 24 сентября 2021 года.