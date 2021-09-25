Столтенберг – операция в Афганистане — тяжелый урок, но она была не напрасной

Страны НАТО должны честно обсудить завершившуюся операцию в Афганистане и извлечь из неё уроки, полагает генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Вместе с тем, как заявил чиновник в интервью Foreign Policy, страны НАТО не зря принесли там жертвы — ведь они не только обезопасили себя от террористов, но и поспособствовали социальному и экономическому развитию этой страны.



Reuters

По поводу операции в Афганистане нужно задать «сложные вопросы», однако в целом её нельзя назвать безуспешной с точки зрения НАТО, заявил в интервью Foreign Policy генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Кое-какие сложные вопросы нам задать нужно, — признал чиновник, отвечая на вопрос журналиста FP о том, следует ли НАТО — как это уже предложили законотворцы в США — инициировать расследование, дабы установить, почему длительная и дорогостоящая афганская кампания завершилась победой «Талибана»*. — Кроме того, нам, конечно, необходимо чётко и честно обсудить уроки Афганистана. Но в то же время я считаю важным прямо заявить о том, что наши жертвы не были напрасными».

«В Афганистан мы вошли для того, чтобы эта страна не стала прибежищем для террористов со всего мира, — продолжил Столтенберг. — И за 20 лет ни в одной стране — члене НАТО не произошло ни единого теракта, который был бы организован или спланирован в Афганистане. Наше военное присутствие там также помогло международному сообществу, ООН и Европейскому союзу поддержать социальный и экономический прогресс в стране, и часть достигнутых подвижек устранить теперь будет непросто. Происходящее сейчас в Афганистане — трагедия для его народа, в особенности для женщин. Но это не значит, что наши усилия были напрасными. Мы многого достигли в плане борьбы против международного терроризма, а также помогли поддержать социальный и экономический прогресс».

По мысли генсека НАТО, первый урок, который альянсу следует извлечь из афганской операции, заключается в том, что союзникам необходимо быть готовыми применить силу в случае необходимости, — но лишь тогда, когда другого выхода не будет. «Второй урок: мы вновь получили напоминание о том, что начать войну гораздо проще, чем её закончить, — заявил Столтенберг. — Момента, когда выйти из Афганистана стало бы легко, не было. Перед нами всегда стояли сложные дилеммы, так было и нынешним летом, когда союзники наконец решили свернуть своё военное присутствие на афганской территории». Наконец, третий урок для НАТО — в том, что «предотвращение всегда лучше вмешательства», добавил чиновник. «Чем больше мы можем сделать, обеспечивая подготовку местных сил, наращивая местные средства, поддерживая правительство и своим руководством помогая ему бороться с террористами на его территории самостоятельно, тем лучше — ведь развёртывание войск и проведение боевых операций никогда не бывает просто, пусть иногда этот вариант и необходим», — пояснил он.

НАТО будет продолжать прикладывать усилия к тому, чтобы Афганистан не превратился в «пусковую площадку» для террористических группировок, для чего альянс будет прибегать ко всем имеющимся у него рычагам влияния на талибов, включая экономические, политические и дипломатические, заверил Столтенберг журналиста FP. «В то же время НАТО сохраняет средства, позволяющие наносить удары по террористическим группировкам издалека, загоризонтно, — подчеркнул чиновник. — Страны НАТО, в особенности США, уже показали, что могут бить по террористам без отправки в район их нахождения многотысячные группировки войск».

Отвечая на вопрос о том, как альянс воспринимает военные учения, которые проводит на его рубежах Россия, Столтенберг заявил, что НАТО «не видит для себя непосредственной угрозы», но внимательно следит за этими манёврами и по-прежнему призывает Москву обеспечивать прозрачность в соответствии с согласованными правилами проведения учений. Чиновник также напомнил, что альянс уже принял меры в связи с «наращиванием Россией военного потенциала и её готовностью применять военную силу», укрепив систему коллективной безопасности, в три раза увеличив численность своих сил реагирования и побудив своих членов больше вкладывать в оборону.

Прокомментировал генсек НАТО и отношения между Россией и Белоруссией. «Мы вот уже некоторое время наблюдаем определённую закономерность — РФ всё больше и больше наращивает контроль над странами в своём окружении или хотя бы пытается это сделать, частично контролируя отдельные регионы Грузии и Украины. Она стремится создать себе некую сферу влияния — и да, с некоторых пор мы наблюдаем всё более сильное присутствие Москвы в Белоруссии, — заявил он. — НАТО продолжает наблюдать за ситуацией на российской границе. Кроме того, Белоруссия также пытается создать миграционное давление на членов нашего альянса — Литву, Латвию и Польшу, применяя мигрантов в качестве инструмента гибридной войны против своих соседей. Это абсолютно неприемлемо».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.