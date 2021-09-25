 

Свободная Украина является разочарованием для Путина – координатор санкционной политики в администрации Обамы

25.09.2021, 13:00, Новости дня
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“Речь о том, какой важной для мира является борьба Украины за свой суверенитет, свободу, демократию и верховенство права. Потому что [президент России] Владимир Путин пытался уничтожить все это”, – отметил он.

По его словам, Украина благодаря усилиям украинского народа и поддержке США сегодня свободна.

“Путину не удалось изолировать Украину, покорить Украину, разделить Украину или деморализовать Украину. Украинский народ выстоял. И теперь каждый день, когда Украина свободна, благодаря усилиям и жертвам украинских патриотов, является днем разочарования для Владимира Путина”, – сказал Фрид.

Он отметил, что перед украинским народом стоит трудная задача защищать свою страну, в то же время восстанавливая ее.

“Плохая новость в том, что это – сложная задача. Защищать страну и одновременно восстанавливать ее – трудно. Однако украинцы имеют одно большое преимущество – они знают, что это возможно сделать”, – подчеркнул экс-помощник Госсекретаря США.

ВИДЕОВидео: Open Ukraine / YouTube
Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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