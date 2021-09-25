Мнение: Обучающий курс “Психоалхимия. Траблшутинг”
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Место на обучающий курс “Психоалхимия. Траблшутинг” можно купить ЗДЕСЬ.
Про курс можно прочитать здесь и здесь.
Информация для участников:
– При регистрации на курс вы увидите стандартный текст системы, что оплатить участие можно потом. Эта опция в случае моего курса будет не доступна, оплатить надо успеть до того, как места закончатся.
– В интерфейсе платформы, как ни странно, не видно купленного курса. Вам нужно сохранить прямую ссылку на курс и заходить по ней, чтобы видеть содержимое курса.
– Контент курса станет доступен 3 октября (часть I), и далее – плюс одна часть каждый день.
– Пройти финальное испытание можно только 16 октября 2021. Все предыдущие уроки – до 16 октября включительно, 13 частей открываются по одной в день.
– Попыток во всех заданиях и финальном тестировании будет одна. По времени, отведенному на ответ ограничений нет.
– Траектория курса закрытая – выполнять задания можно только последовательно.
– Авторские права на все обучающие материалы и на всю систему Психоалхимия принадлежат мне.
Какие именно задачи мы будем решать на курсе?
1. Быстрый рост значимости (в течение одного диалога) с нулевых или отрицательных значений до положительных (СЗ=2-3-5)
2. Превращение своих щипцов в крючки.
3. Превращение чужих щипцов в корм.
4. Превращение косяков в шары.
Это только малая часть задач.
Задачи выглядят как мечта о волшебной палочке, превращающей недостатки в достоинства, слабые стороны в сильные, а ущерб в изобилие.
Однако такая трансформация возможна, если знать законы поля.
Герои задач будут выходить из самых сложных и тупиковых ситуаций.
Так вы сможете увидеть алгоритмы поведения, но не в форме притч, а на практике.
Вы попробуете сами играть за героев и выбирать их реакции и ходы.
Большую часть вчерашних задач мои комментаторы решали верно.
Но одно дело – видеть общую схему решения проблемы, другое дело – действовать практически, находить формулировки и точные ходы, без векторов косяков и векторов сливов.
Этому можно научиться только в поле, то есть действуя в контексте, играя за нерыбу и вместе с нерыбой.
В новом и сезоне и в задачах курса будет много героев-нерыб, почти все.
Даже за рапанов и рыб будут действовать нерыбы, помогая им.
Так вы сможете увидеть и попробовать на практике эффективное общение.
Рыбалка – это высший уровень психологии общения, на один шаг от магии.
Вот почему в поле рыбака происходят такие чудеса.
В шары и крючки превращаются даже пыточные инструменты, косяки превращаются в шары и корм.
У рыбаков пыточных инструментов нет, но они могут помочь рапанам превратить их пыточные инструменты в рыбацкие, не просто нейтрализовать, но и заставить работать на рост значимости. Это тайное знание о рыбалке.
Действовать так эффективно за другого – высший пилотаж коучинга. Такой коучинг возможен, хотя обычно не нужен. Важно человека научить, а не решить проблему за него. Но увидеть такой коучинг на практике у вас будет возможность.
Чтобы вывести фигуру из тупика, надо изменить контекст.
Как только меняется контекст, иногда совсем немного, меняется и позиция фигуры, иногда кардинально, и открывается пространство ходов.
Со стороны это может выглядеть как трансмутация или даже волшебство. Человек был в яме и вдруг он оказывается на гребне успеха, фигура человека была крошечной и вдруг она вырастает, отношение к человеку было плохим и вдруг становится очень хорошим.
Это происходит не вдруг, к этому ведут конкретные алгоритмы ходов.
Я предупреждала, что это курс на опережение, для кого-то он может стать опасным искушением.
Нужно запастись скромностью и терпением, если хочется научиться владеть такими инструментами.
Источник: Эволюция
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