Мнение: Обучающий курс “Психоалхимия. Траблшутинг”

Место на обучающий курс “Психоалхимия. Траблшутинг” можно купить ЗДЕСЬ.

Про курс можно прочитать здесь и здесь.

Информация для участников:

– При регистрации на курс вы увидите стандартный текст системы, что оплатить участие можно потом. Эта опция в случае моего курса будет не доступна, оплатить надо успеть до того, как места закончатся.

– В интерфейсе платформы, как ни странно, не видно купленного курса. Вам нужно сохранить прямую ссылку на курс и заходить по ней, чтобы видеть содержимое курса.

– Контент курса станет доступен 3 октября (часть I), и далее – плюс одна часть каждый день.

– Пройти финальное испытание можно только 16 октября 2021. Все предыдущие уроки – до 16 октября включительно, 13 частей открываются по одной в день.

– Попыток во всех заданиях и финальном тестировании будет одна. По времени, отведенному на ответ ограничений нет.

– Траектория курса закрытая – выполнять задания можно только последовательно.

– Авторские права на все обучающие материалы и на всю систему Психоалхимия принадлежат мне.

Какие именно задачи мы будем решать на курсе?

1. Быстрый рост значимости (в течение одного диалога) с нулевых или отрицательных значений до положительных (СЗ=2-3-5)

2. Превращение своих щипцов в крючки.

3. Превращение чужих щипцов в корм.

4. Превращение косяков в шары.

Это только малая часть задач.

Задачи выглядят как мечта о волшебной палочке, превращающей недостатки в достоинства, слабые стороны в сильные, а ущерб в изобилие.

Однако такая трансформация возможна, если знать законы поля.

Герои задач будут выходить из самых сложных и тупиковых ситуаций.

Так вы сможете увидеть алгоритмы поведения, но не в форме притч, а на практике.

Вы попробуете сами играть за героев и выбирать их реакции и ходы.

Большую часть вчерашних задач мои комментаторы решали верно.

Но одно дело – видеть общую схему решения проблемы, другое дело – действовать практически, находить формулировки и точные ходы, без векторов косяков и векторов сливов.

Этому можно научиться только в поле, то есть действуя в контексте, играя за нерыбу и вместе с нерыбой.

В новом и сезоне и в задачах курса будет много героев-нерыб, почти все.

Даже за рапанов и рыб будут действовать нерыбы, помогая им.

Так вы сможете увидеть и попробовать на практике эффективное общение.

Рыбалка – это высший уровень психологии общения, на один шаг от магии.

Вот почему в поле рыбака происходят такие чудеса.

В шары и крючки превращаются даже пыточные инструменты, косяки превращаются в шары и корм.

У рыбаков пыточных инструментов нет, но они могут помочь рапанам превратить их пыточные инструменты в рыбацкие, не просто нейтрализовать, но и заставить работать на рост значимости. Это тайное знание о рыбалке.

Действовать так эффективно за другого – высший пилотаж коучинга. Такой коучинг возможен, хотя обычно не нужен. Важно человека научить, а не решить проблему за него. Но увидеть такой коучинг на практике у вас будет возможность.

Чтобы вывести фигуру из тупика, надо изменить контекст.

Как только меняется контекст, иногда совсем немного, меняется и позиция фигуры, иногда кардинально, и открывается пространство ходов.

Со стороны это может выглядеть как трансмутация или даже волшебство. Человек был в яме и вдруг он оказывается на гребне успеха, фигура человека была крошечной и вдруг она вырастает, отношение к человеку было плохим и вдруг становится очень хорошим.

Это происходит не вдруг, к этому ведут конкретные алгоритмы ходов.

Я предупреждала, что это курс на опережение, для кого-то он может стать опасным искушением.

Нужно запастись скромностью и терпением, если хочется научиться владеть такими инструментами.