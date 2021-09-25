Девушка показала, как можно изменить внешность с помощью макияжа до неузнаваемости, но в интернете не могут поверить, что это один человек

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25.09.2021, 12:34, Разное
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Многие знают, что девушки с помощью мейкапа могут сильно изменить свою внешность. Но одна из пользовательниц ТикТок, в своём недавнем ролике смогла в буквальном смысле шокировать своим перевоплощением весь мир.

Джесси Волк не испытывает комплексов по отношению к своей внешности. Она не стесняется демонстрировать себя без косметики и делиться с интернет-пользователями некоторыми секретами мейкапа.

Ведь как только девушка берёт в руки косметику, она в буквальном смысле превращается в королеву красоты.

Фанаты со всего мира восхищаются талантом молодой красотки, а ролики блогерши набирают миллионные просмотры за считаные дни. Но нет худа без добра, и в довесок к фанатам Джесси получила и армию хейтеров.

Девушке достаточно опубликовать любое видео, как тут же в комментариях многие начинают обвинять её в лицемерии.

Хейтеры попросту отказываются верить в настолько кардинальные изменения.

Также стоит отметить, что даже некоторые фанаты не в восторге от таких перевоплощений, ведь для того, чтобы Джесси соответствовала всем принятым стандартам красоты, она должна постоянно меняет своё лицо.



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