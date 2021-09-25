 

Девушка из США купила себе новый купальник и плавки мужу и только на отдыхе поняла, какую ошибку она совершила

25.09.2021, 12:34, Разное
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Жительница США решила основательно подготовиться к купальному сезону.

Она купила себе новый купальник, а мужу оригинальные плавки с изображением перевёрнутых ананасов. Но о том, к чему приведет такая покупка, девушка узнала намного позже.

После публикации видео в новом купальнике девушка получила то, на что и рассчитывала. Ведь ролик смог собрать за считаные дни миллионы просмотров.

«Когда я покупала плавки, я даже не знала о значении этих ананасов. Мне просто понравился принт»

Как выяснилось, именно ананасы, считаются в народе меткой свингеров. Это связано с тем, что раньше пары, которые занимались обменом партнёрами клали у входа экзотический фрукт, тем самым говоря о своих предпочтениях.

Узнав такие подробности, девушка осознала, почему некоторые прохожие мило её улыбались. Ведь со стороны это выглядело, как будто они с мужем ищут партнёров для отдыха.

За две недели видео с купальником оценили более 4 000 000 человек. Многих людей очень рассмешила подобная история.

«Вы, что не удивлялись своей внезапной популярности?»

«Это очень забавно»

«Ну не знаю, мы с моим бойфрендом увлекаемся подобным, но ни разу не использовали ананасы»



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