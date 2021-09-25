Мнение: Паспорт пьяницы

Читатель предлагает продавать алкоголь только зарегистрированным пользователям, после тот как те получат специальную карту пьющего россиянина. Публикую письмо, с той традиционной оговоркой, что полностью согласиться с письмом я не могу, однако считаю правильным обсудить высказанные в нём идеи.

Добрый день, Олег! Прочитал ваш пост и письмо вашего читателя о запрете алкоголя.

Ситуация с алкогольной проблемой ветерана, вернувшегося после ВОВ, мне известна из примера собственной семьи. Возможно, государству следует подойти к решению этой проблемы с другой стороны? Ввести лицензию на покупку алкоголя. Индивидуальную лицензию, как с продажей оружия.

Идея в том, чтобы максимально усложнить случайное приобретение алкогольной продукции, но при этом максимально упростить покупку тем, кто целенаправленно собирается выпить.

Механизм гипотетически может быть таким:

1. Лицензия выдается с 21 года, срок изготовления 1 месяц. Подать заявление можно в любом специализированном магазине по продаже алкоголя. Да, забыл уточнить. Весь алкоголь надо вынести в отдельные алкомаркеты.

2. Документ содержит фото и все данные владельца: данные о праве на оружие, водительское удостоверение, адрес проживания и регистрации и так далее.

3. Продажа возможна только по безналу и по специальной алкокарте, которая действительна только вместе с лицензией. Внешне она может выглядеть, как обычная банковская карта, но при сканировании выдаст все данные человека.

4. В специальную базу продажи алкоголя записывается всё: кто купил и когда, какой конкретно товар. Вплоть до серийного номера бутылки. Сделать так, что бы конкретную бутылку можно было отследить до того кто ее купил и когда — на тот случай, если несовершеннолетних поймают со спиртным в руках.

5. Запрет на ночную торговлю алкоголем не работает: лично знаю, где купить любой алкоголь и в любое время. Следует разрешить отдельным магазинам продавать алкоголь круглосуточно, но сделать ночной алкоголь дороже. Если днем бутылка пива стоит 100 рублей, то в час ночи она должна стоить 1000. Хочешь купить — пожалуйста, в разы больше заплати и покупай.

6. В городе таких магазинов можно оставить немного, а на ночь оставлять рядом с ними сотрудника ППС или ДПС. Пусть приезжают за алкоголем на такси и уезжают так же. Никакого личного автотранспорта.

Здесь же, благодаря лицензии, которая будет содержать данные ву и автомобиля, можно автоматически помечать в базе ГИБДД, что такой-то водитель приобрел алкоголь. Инспектор мог бы превентивно проверять таких водителей на трезвость.

Вопрос, конечно, в сложности технической реализации. Но раз запрет на продажу алкоголя не дает нужного эффекта, есть смысл зайти с обратной стороны и контролировать его покупку.

Добавлю от себя вот что. Вопрос пьянства, если только привычка не переродилась ещё в хроническую болезнь — это в первую очередь вопрос силы воли. А сила воли, как и физическая сила, может быть умножена при помощи разнообразных механизмов. К примеру, я не могу поднять автомобиль голыми руками, я не штангист. Однако при помощи домкрата я легко подниму нужный мне угол автомобиля, и даже особенно не устану при этом.

Если что-нибудь вкусное будет лежать в вазочке на кухонном столе, а я буду курсировать мимо этого стола пару раз в час, к концу дня вазочка с гарантией опустеет. Если быстрые углеводы будут прятаться от меня в кухонном шкафу, у них появится неплохой шанс дожить до вечера. Если же они останутся на полке магазина, а мой холодильник при этом будет забит вкусной и здоровой едой, побороть искушение будет совсем уже несложно.

Так и с алкоголем. Если спиртное дёшево и доступно, если друзья каждый вечер зовут на пьянку, если малопьющих считают слабаками, если из каждого утюга шутят про выпивку, при этом иных развлечений в твоём посёлке не предусмотрено, бросить пить будет крайне тяжело. Если же алкоголь существует где-то в ином измерении, если его надо специально искать, если ты ходишь в спортивный зал и ездишь на личном автомобиле, то напрягать силу воли для отказа от алкоголя особо и не потребуется.

При этом, обратите внимание, мафия бутлегеров может существовать только в том случае, если алкоголь запрещён полностью. Если алкоголь разрешён, но «невидим» для обывателя, кормовой базы у мафии уже нет — никто не пойдёт покупать водку у бутлегера, если можно будет просто зайти в магазин и предъявить там свою карточку пьющего человека.

Полагаю, в этом направлении и должна работать законодательная мысль. Первый очевидный шаг — убрать алкоголь из обычных магазинов в специализированные, типа «Красное и Белое», а из специализированных убрать обычную еду, которая сейчас там, насколько я знаю, продаётся в маркетинговых целях даже дешевле. Также алкомаркетам следует запретить всякую рекламу, включая наружную вывеску. Кому потребуется, тот без труда найдёт.