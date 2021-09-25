 

Американский пульмонолог призвал людей защититься от пневмонии

25.09.2021, 12:28, Разное
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Американский пульмонолог Раймонд Кашиари пояснил прессе о симптомах пневмонии. Врач также призвал людей защититься от заболевания, соблюдая простые рекомендации.
В условиях пандемии коронавируса пневмония несет особую опасность для человека. Американский пульмонолог рассказал, что бывает два вида заболевания: вирусная и бактериальная пневмония. Сегодня весьма распространенные проблемы с легкими у больных коронавирусом. Однако при заболевании на COVID-19 можно подхватить и бактериальную пневмонию, которая лечится антибиотиками. В более тяжёлых случаях человеку необходим кислород и дыхательные процедуры. Именно поэтому пульмонолог призвал людей защититься от пневмонии и соблюдать лишь несколько простых рекомендаций.

В первую очередь следует обратить внимание на физическую активность. Даже простая разминка с утра значительно улучшит иммунитет, а поход в спортзал и вовсе в несколько раз снизит риск заболевания. Не стоит забывать о правильном питании, поскольку организму необходимы ряд микроэлементов и витаминов для нормальной работы иммунной системы. При наличии первых симптомов пневмонии: кашель, температура, боль в груди, затрудненное дыхание, следует незамедлительно обратиться к врачу, который назначит оптимальное лечение. Во время пневмонии заниматься самолечение категорически запрещено, поскольку это может привести к необратимым последствиям и даже к летальному исходу.

Отдельное внимание врач уделил курильщикам и диабетикам. Данные категории лиц находятся в зоне повышенного риска, поэтому им необходимо более тщательно следить за своим самочувствием. Курильщикам и вовсе лучше отказаться от пагубной привычки, поскольку она вызывает еще ряд серьезных заболеваний, которые значительно укорачивают жизнь.

Источник: fedpress.ru



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