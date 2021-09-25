Врач рассказал, кому противопоказаны помидоры

Елена Соломатина, врач-диетолог, рассказала, что помидоры не всегда приносят пользу. Оказываться, некоторым людям данный овощ категорически противопоказан.

Помидоры являются весьма распространенным продуктом, который есть на столе в каждой семье. Однако определенной категории лиц данный овощ категорически противопоказан. Врач рассказала, что при гастрите и язве желудка лучше полностью отказаться от помидор. Также продукт не рекомендуется лицам, у которых есть камни в почках. Все дело в большом количестве органических кислот, способных значительно ухудшить самочувствие человека с указанными заболеваниями.

Остальным же напротив – употребление томатов принесет только пользу. Овощ содержит ряд витаминов и микроэлементов, которые благотворно влияют на предстательную железу. Также продукт значительно снижает вероятность онкологии и имеет антиоксиданты, замедляющие старение клеток. Все же, если есть определенные сомнения и проблемы с желудочно-кишечным трактом, лучше проконсультироваться со специалистом. Диетолог подберет оптимальное питание для конкретного случая, что позволит избежать возможных проблем.

Источник: sibmeda.ru