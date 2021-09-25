Эксперты рассказали об опасности для здоровья смартфонов с OLED-экранами

Сейчас на рынке множество смартфонов оснащены OLED-экранами, а производители отмечают, что они позволяют увеличивать углы обзора, передают картинку в ярких и красочных цветах. Несмотря на это, существует опасность для здоровья от использования таких гаджетов, о которой рассказали офтальмолог Европейского медцентра Наталия Боша и меданалитик BestDoctor Полина Козлова.

Ранее такие дисплеи устанавливали на дорогие устройства, теперь же большинство моделей на рынке имеют OLED-матрицы. Они более энергоэффективны, а за яркость и передачу цветов отвечают органические светодиоды. Благодаря тому, что некоторые пиксели отключаются, если необходимо отобразить черный цвет, заряд аккумулятора экономится и реализуется функция Always on Display.

Несмотря на популярность, существуют и недостатки. Речь идет о выгорании и широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Последняя предусматривает регулировку яркости экрана, но это достигается путем мерцания. По словам Наталии Боша, это может привести к усталости глаз, тошноте, головной боли и нарушению сна. Опасность представляет значительное снижение яркости дисплея, близкое расположение гаджета у глаз, плохая освещенность в помещении и длительное использование устройства.

Полина Козлова отметила, что при импульсах дисплея с частотой 100 Гц появляются риски для здоровья. Согласно ГОСТ Р 54945-2012, «безвредным» пороговым значением считается 300 Гц, а при редком мерцании могут возникать нарушения зрения и ряд неврологических симптомов и даже эпилепсия. Производители придумали, как бороться с проблемой, разработав технологию DC Dimming. Она подразумевает уменьшение яркости экрана при активных импульсах. При этом это негативно отражается на отображении цветов – картинка приобретает красноватый оттенок.

Источник: www.gazeta.ru