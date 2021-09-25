 

При взрывах в Сомали погибли семь миротворцев

25.09.2021, 12:20, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМощные взрывы прогремели в субботу в столице Сомали Могадишо, а также на юге страны. По предварительным данным, есть многочисленные пострадавшие, погибли семь военнослужащих.

По сведениям сомалийского новостного портал «Гарове», эпицентр взрыва в Могадишо находился у контрольно-пропускного пункта на оживленной дороге в столичном районе Эль-Габ. Квартал отцеплен полицией и войсками. В свою очередь сомалийский портал «Шабелле медиа нетуорк» передал, что взрыв произошел возле школы в непосредственной близости от президентского дворца, передает ТАСС.

Также взрыв прогремел на юге Сомали, здесь погибли семь военнослужащих из состава миротворческой Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), уничтожен бронетранспортер. По данным новостного портала «Сомали гардиан», самодельное взрывное устройство сработало при прохождении автоколонны миротворцев в районе города Махадай в области Средняя Шабелле. Власти возложили ответственность за террористический акт на группировку «Аш-Шабаб».

АМИСОМ была создана в январе 2007 года решением Африканского союза, организация имеет мандат на поддержку переходного правительства Сомали, реализацию национального плана в области безопасности и подготовку сомалийских служб безопасности.

«Аш-Шабаб» возникла в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают террористические акты. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить столицу Сомали Могадишо и перейти к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года один из главарей «Аш-Шабаб» объявил о присоединении боевиков к террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России). Общая численность «Аш-Шабаб» оценивается в 7 тыс. боевиков.



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