В РФ выявили 22 тыс. случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в РФ выявили 22041 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 22 041 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3211, Санкт-Петербурге – 1907, Московской области – 1106.

Всего в стране выявили 7 398 415 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 590 933 человек, из них 16 325 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 822 летальных исхода. За весь период в РФ от коронавируса скончались 203 095 человек.

Накануне, 24 сентября, в России выявили 21 379 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 662.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.