 

В Китае восхитились российскими столовыми

25.09.2021, 12:20, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПользователь китайского портала WeChat рассказал о впечатлениях от посещения российских столовых – на его взгляд, в РФ «культура» этих заведений шагнула далеко вперед.

Пользователь пишет, что в столовых можно вкусно, быстро и плотно поесть всего за 50 юаней (чуть больше 550 рублей). Он отметил, что при слове «столовая» у многих всплывают воспоминания о школьных временах, при этом в России «культура» этих заведений шагнула далеко вперед, передает РИА «Новости».

«В отличие от Китая, столовые в этой стране – это не только часть образовательных учреждений, но и отдельные заведения общественного питания, в которые можно войти с улицы. Причем в одних столовых будут стоять самые простые столы и стулья, а в других – уютные столики с диванчиками и оригинальные украшения интерьера», – делится он впечатлениями.

На его взгляд, самое интересное в российских столовых – это подаваемые блюда: «Заходя в столовую, первым делом необходимо встать в очередь, взять поднос, вилку и ложку, а также два кусочка хлеба». За это время, по его словам, можно рассмотреть ассортимент выпечки.

«Перед вами будут лежать пирожки со сладкой и соленой начинкой – с капустой, картофелем, мясом, а также различными фруктами и ягодами. Глядя на все это разнообразие, глаза разбегаются. Скажу вам по секрету – самые вкусные пирожки – с капустой», – отмечает он.

После этого можно выбирать салат, при этом многие в таких заведениях предпочитают брать обычный овощной салат, так как он легкий и хорошо сочетается с любым основным блюдом.

«После того, как вы взяли салат, тетушка попросит вас выбрать суп. В российской столовой можно встретить практически все традиционные блюда русской кухни. Самыми популярными супами являются борщ, уха и куриный бульон. Обязательно попробуйте борщ», – советует автор материала.

Гарниры, по его словам, обычно представлены картофелем, макаронами, рисом и гречкой – это он называет «столпами» русской кухни, которые «отлично утоляют голод и насыщают организм энергией».

«Наконец, очередь доходит до основного блюда. Здесь каждый найдет что-то на свой вкус. В РФ существует огромное количество мясных блюд – жареная курочка, говяжий язык, запеченная рыба, котлеты, тефтели, а также различные колбасные изделия», – делится впечатлениями пользователь WeChat.

Он отметил, что обед в РФ редко обходится без десертов, и они, как правило, «очень сладкие, поэтому не забудьте взять чашку чая».

«Возможно, сладкие десерты – это одна из причин, почему русские так любят пить чай. После того, как вы выбрали блюда, необходимо будет определиться с напитком. На выбор предлагаются чай, кофе, квас, а также интересный традиционный русский напиток из фруктов и ягод под названием компот. Обязательно попробуйте, это очень вкусно!», – отмечает автор.

По его словам, полный поднос еды в столовой обойдется в указанную выше сумму, а наесться можно до такой степени, что «придется придерживать живот». Как указывает пользователь WeChat, такая еда «не самое лучшая», но, «безусловно, самая экономичная», при этом в таких заведениях можно попробовать «практически все блюда русской кухни, которые можно представить».

«А что мы бы заказали в обычном российском ресторане на 50 юаней? Наверняка только одну тарелку супа. А в столовой это будет целый поднос настоящей русской еды. Разве это не прекрасно?», – заключает он.

Ранее в Китае выразили недовольство качеством куриных лап из России.



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