Депутат Рады – если Зеленский пойдёт на второй срок, он выиграет

На Украине всё чаще обсуждают возможность выдвижения кандидатуры Владимира Зеленского на второй срок, хотя сам президент не подтверждает, но и не опровергает такую информацию. Как передаёт «Телеканал новин 24», заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук уверена, что если Зеленский всё-таки будет выдвигаться на второй срок и будет, например, независимый кандидат, то действующий президент непременно выиграет.



Reuters

На Украине всё чаще обсуждают возможность того, что Владимир Зеленский будет баллотироваться на второй срок. Сам Зеленский не подтверждает, но и не опровергает эту информацию. В то же время, передаёт «Телеканал новин 24», на пост президента может выдвигаться и спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. О его амбициях рассказала заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

По её словам, у Разумкова есть «магия должности», поскольку его ассоциируют именно с должностью, а не с какими-то другими действиями.

«Если будет выдвигаться Зеленский на второй срок и будет, например, независимый кандидат господин Разумков, то я абсолютно убеждена, что Зеленский выиграет», — подчеркнула Кравчук.

Она отметила, что есть вопросы к Разумкову, в частности относительно того, какую карьеру он для себя видит.

«Он — молодой, узнаваемый человек. Планы на будущее какие-то есть», — сказала она.

У спикера Рады, как отметила депутат, довольно высокий показатель доверия, особенно если сравнивать с теми, кто стал депутатом два года назад. Согласно социологическому исследованию «Рейтинг», 22% украинцев доверяют Дмитрию Разумкову, он — второй после действующего президента Украины.